Dos jueces se distancian de Maduro

Caracas. Una segunda magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se distanció del gobierno al rechazar la reforma de la constitución que propone el presidente Nicolás Maduro. La jueza Marisela Godoy se sumó a la postura que expresó horas antes su colega Danilo Mojica y se convirtieron en los dos primeros integrantes del máximo tribunal en cuestionar de forma abierta la convocatoria de Maduro a la Asamblea. Godoy señaló en una entrevista en la emisora local Éxitos que el proceso constituyente no es la solución a la crisis que enfrenta el país, y dijo, al recordar una frase del fallecido presidente Hugo Chávez, que para hacerle cambios a la constitución había que consultar al pueblo. “No entiendo cuál es el criterio para que un grupo minúsculo, que no representa al país, que puedan lograr llegar a esas instancias, que acaben con la soberanía popular”, agregó.



Más temprano, Mojica indicó que Maduro no podía convocar a la Asamblea Constituyente sin hacer un referendo previo, y sostuvo que de no realizarse la consulta la iniciativa sería “absolutamente espuria”. “Una crisis de tal magnitud no se puede solucionar con la referida constituyente ni tampoco con medidas de represión policial ni militar a las manifestaciones en las calles”, declaró el magistrado a la televisora regional Telecaribe y agregó que se debe promover un consenso para unas “elecciones inmediatas”. Mojica recordó que el proceso constituyente de 1999 fue convocado a través de un referendo y luego ratificado por una asamblea. Hasta ahora durante los cuatro años de mandato de Maduro, los 32 integrantes de la Corte se habían identificado como aliados del gobierno. Desde que comenzaron las protestas a fines de marzo la oposición ha exigido comicios generales como una salida a la crisis, pero el mandatario descartó esa posibilidad y sostuvo que la próxima elección presidencial será en 2018 cuando complete su mandato de seis años.

Maduro firma decreto para elegir Asamblea

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el decreto con la propuesta para elegir 540 representantes para redactar una nueva Constitución, un asunto que fue enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su revisión. El mandatario reiteró que los corredactores de la nueva Carta Magna serán elegidos mediante “voto universal, directo y secreto”.