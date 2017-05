Gran Bretaña incrementa alerta de ataque

24/05/2017 12:00 AM - Agencia AP

Londres. La primera ministra Theresa May subió el nivel de alerta de amenaza terrorista en Gran Bretaña a “crítico”, lo que significa que sería inminente otro atentado. May dijo que Salman Abadi, el atacante suicida que mató a 22 personas en un concierto en Manchester, podría ser parte de una red más extensa. Afirmó también que Abadi nació y se crió en Gran Bretaña. El nivel de alerta había permanecido durante varios años en “severo”, el segundo nivel más alto.



El grupo Estado Islámico se declaró responsable de la carnicería del lunes por la noche, pero la inteligencia estadounidense dijo que no se pudo verificar. La policía británica allanó dos lugares en la ciudad, provocó una explosión controlada en uno de ellos y arrestó a un hombre de 23 años en otro. Decenas de miles de personas asistieron a una vigilia en el centro de Manchester en homenaje a las víctimas del atentado.