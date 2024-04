Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, le dijo este viernes en Pekín al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que Estados Unidos debe “ser fiel a su palabra” para que así se puedan solucionar los “problemas aún por resolver” en la relación bilateral.



“China y EE.UU. han pasado por altibajos pero debemos respetarnos, cooperar y coexistir. Debemos ser socios y no dañarnos mutuamente, y para eso hay que buscar puntos en común, ser fiel a las palabras y decididos con los hechos”, dijo Xi durante el encuentro, recoge la Cancillería china en un comunicado.



El mandatario chino agregó: “No se puede decir una cosa y luego hacer otra”, tras lo cual reconoció que, “pese a los consensos y avances logrados” en los últimos meses todavía quedan “muchos problemas por resolver y margen para esforzarnos”.



“Este año cumplimos el 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Lo importante que hemos aprendido en este tiempo es que debemos ser socios, no rivales. Que debemos lograr un beneficio mutuo en lugar de dañarnos mutuamente. Lo importante es buscar los puntos en común y dejar a un lado las diferencias”, dijo Xi durante el encuentro, que no formaba parte de la agenda de la visita oficial que realiza a China el diplomático norteamericano.



Asimismo, también aseguró que el mundo está atravesando “cambios profundos” y que la situación internacional necesita que China y Estados Unidos “fortalezcan el diálogo, gestionen las diferencias y promuevan la cooperación”.



“Es la expectativa de nuestros dos pueblos pero también de la comunidad internacional”, añadió.

Xi también señaló que China y Estados Unidos tienen suficiente espacio para desarrollarse y prosperar, y que a Pekín le gustaría ver unos Estados Unidos “confiados, abiertos, prósperos, en desarrollo”.



“De la misma manera, esperamos que EEUU pueda tener una visión positiva del desarrollo de China. Las relaciones realmente se estabilizarán, mejorarán y avanzarán cuando eso suceda”, aseveró Xi.

A poner en marcha los consensos alcanzados

El líder chino recordó el encuentro que mantuvo el pasado noviembre en San Francisco con su homólogo Joe Biden, destacando que ambas partes están tratando de poner en marcha “los consensos alcanzados entonces”.



“Se han logrado algunos avances. Sin embargo, todavía quedan problemas por resolver, y todavía hay margen”, agregó.



Se trata de la segunda vez que Xi recibe a Blinken en Pekín, dado que el mandatario chino ya se entrevistó con el estadounidense en la última visita que este realizó a la capital china en junio de 2023.