Puerto Rico, una isla llena de historia y cultura

24/05/2017 12:00 AM - María Esperanza Pérez

Puerto Rico tiene su identidad como resultado de la fusión de distintas culturas, especialmente la taína, la española y la africana, cuyas influencias, con el tiempo, heredaron un sinnúmero de costumbres y tradiciones de sus antepasados. Algunos de sus pueblos, alimentos, objetos y utensilios domésticos fueron heredados de los taínos, siendo uno de los más utilizados las hamacas. En tanto, de los españoles adquirieron la religión católica y la lengua. De los africanos los ritmos de la bomba y la plena, géneros musicales de la isla. Los elementos de percusión, como tambores y maracas, también tienen su origen en la cultura africana. “Desde 1898, Puerto Rico es parte del territorio de Estados Unidos, y desde entonces su cultura americana también ha penetrado en la isla, lo que generó la fusión del español con el inglés, lo que ha dado como resultado una variedad conocida como “Spanglish”, comenta José Morales, guía turístico, durante un recorrido por las calles de San Juan, Puerto Rico, gracias a una invitación de Air Century, con el objetivo de que los periodistas dominicanos conocieran a la “Isla del Encanto” como destino turístico.



El recorrido incluyó la visita al Mall Of San Juan, con un paseo por sus instalaciones, así como un almuerzo en el restaurante Kona Grill, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer su variada gastronomía.



Su cultura



La cultura puertorriqueña se destaca durante todo el año, mayormente en la época navideña, cuando se celebran las tradicionales parrandas, una especie de villancicos de temática secular que se cantan de madrugada en casas de familiares y amigos de manera sorpresiva.



“Los puertorriqueños demostramos nuestra identidad única a través de nuestra música, gastronomía, costumbres y tradiciones, que subrayan la fusión cultural que conforma nuestra cultura. Nuestra historia ofrece una explicación de por qué esta isla es un “crisol”, explica, Morales durante el recorrido por las diversas calles y plazas comerciales de San Juan, Puerto Rico.



El emblemático San Juan



Caminar por sus estrechas calles es un viaje a través de su historia, ya que sus edificios y fortificaciones se encuentran entre las mejores preservadas de las ciudades coloniales españolas. Aquí, el visitante no tiene que elegir entre una capital cultural o un destino de playa soleado del Caribe, ya que San Juan es ambas cosas, explica el guía turístico.



Sobre su arquitectura, describe que la misma abarca desde la época colonial española hasta el “art deco” del siglo XX, y menciona, por su parte, el Museo de Arte de Puerto Rico, el cual presenta obras de arte latinoamericanas y caribeñas, que se exhiben en las galerías más modernas.



Sobre la Ruta de San Juan Bautista, la describe como una ruta de turismo cultural, a través de lugares históricos de interés religioso, dentro del área amurallada del Viejo San Juan, considerada la segunda ciudad colonial más antigua de América. En este lugar, el turista descubrirá el origen de la evangelización del Nuevo Mundo, desde hace 500 años, a través de los más importantes y antiguos templos de América, catacumbas subterráneas, arte religioso, reliquias sagradas, testimonios escritos, personajes de santidad y riqueza arquitectónica, entre otros.



Playas y balnearios



Sus playas y balnearios son de arena crema, dorada, negras volcánicas, blancas y rosadas. El balneario Flamenco, Culebra es una paradisíaca playa en la pequeña isla Culebra, calificada por la Revista Travel / Leisure como una de las mejores 30 islas secretas del mundo por su belleza natural. Su agua es cristalina y tranquila, su arena blanca y suave.



Balneario Monsserate, Luquillo, cuanta con duchas, baños, kioscos, estacionamiento, merenderos, área de acampar, entre otras facilidades para personas con impedimentos físicos. Su costa, frente a un mar cristalino y pacífico, le sirve para la práctica de deportes y ejercicios acuáticos. Es una de las cuatro playas en Puerto Rico bajo la clasificación de Bandera Azul. También está El Escambrón, una de las más antiguas de América, perfecta para practicar deportes acuáticos; el Balneario Sun Bay, Vieques, reconocido por su extensa costa, su gran área para acampar y por su vista panorámica. Crash Boat, Aguadilla, excelente para bucear y esnoquear; Seven Sea, Fajardo, famosa por sus aguas cristalinas, facilidades para personas con impedimentos físicos, la cual cuenta con área de acampar y facilidades para casas remolques, entre otras facilidades.

Además, Puerto Rico cuenta con dos islas vírgenes españolas que se conocen como Cheques y Culebra, son el destino para relajarse; en tanto, para quienes buscan un destino lejos de la ciudad, está Vieques, que cuenta con una extensa laguna. Asimismo, posee la playa Flamenco, considerada como la número 13 entre las playas más afrodisíacas.



Isla Verde



Esta zona de la “Isla del Encanto” se conoce por su gastronomía y por su cercanía con el aeropuerto, el cual se encuentra de allí a menos de cinco minutos. “Tú llegas de un invierno de Estados Unidos a una playa caliente de Puerto Rico”, expresa José Morales, al tiempo que destaca, que la isla cuenta con programas para personas con impedimentos físicos que se llama “Mar sin barreras”, en Playa Carolina, en Isla Verde, el cual fue implementado en 1995. Refiere, que el lugar cuenta con sillas de rueda para que estas personas puedan disfrutar de la playa. Asimismo, mencionó, la playa Luquillo, que es el único bosque fuera de los Estados Unidos, que es considerado Parque Nacional.

Interesante

Con 161 kilómetros de largo por 51 de ancho, la isla de Puerto Rico es todavía una enorme reserva natural. Una cordillera atraviesa su interior longitudinalmente y en su extremo más oriental guarda la única selva tropical del área del Caribe.

Dato

La isla de Puerto Rico fue descubierta el 19 de noviembre de 1493 por Cristóbal Colón, en su segundo viaje de exploración.