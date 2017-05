Víctor Díaz Rúa: “Soy amigo de Miriam Germán, no de la jueza”

El exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, reconoció hoy que entre él y la magistrada Miriam Germán Brito, hay una amistad, pero “yo soy amigo de Miriam Germán Brito, no de la jueza Miriam Germán Brito”.

“La magistrada Miriam Germán es para mí y para el país entero una persona vertical, honesta y con una trayectoria intachable. Yo soy amigo de Miriam Germán, no de la jueza Miriam Germán. La respeto y la admiro, pero verdaderamente nunca en mi vida he tratado un tema con ella que no sea de libros, historia y cosas triviales. Porque con ella, el que la conoce, sabe que no se puede tratar otro tema”, declaró el también dirigente del PLD.

La presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, pidió no ser considerada como jueza de la instrucción especial, ni como miembro del pleno, en caso de que el proceso por los sobornos de Odebrecht llegue al máximo tribunal del país. La jueza tomó la decisión ante los rumores de que habría sostenido una reunión con Díaz Rúa, que ha sido interrogado por la Procuraduría como parte de las investigaciones por el caso de Odebrecht.

“Se ha desatado una serie de comentarios atribuyéndome una estrecha amistad con el señor Víctor Díaz, lo conozco, he conversado con él, nunca sobre un proceso en el que ni siquiera nadie ha sido formalmente imputado”, puntualiza la magistrada.