Inauguran en RD sucursal de Fajalandia

25/05/2017 12:00 AM - El Caribe

La distribuidora de fajas post quirúrgicas Fajalandia lanzó una nueva línea de fajas que proporcionan un apoyo para todo el cuerpo o para la zona intervenida. “Nuestras fajas son manufacturadas en Colombia bajo un equipo de diseñadores encabezado por Juan Carlos Moreno. Están elaboradas en power-net, un tipo de material que controla, reduce y realza la figura. Además no queman, no marcan la piel y permiten respirar libremente”, explicó Rosanna Medina, propietaria de Fajalandia. Dijo que las fajas post operatorias ayudan no solo a mantener cada parte del cuerpo en su lugar, sino que reducen el dolor, y ayudan a aplanar el abdomen y recuperar rápidamente la figura. Medina explicó que Fajalandia también distribuye sus prendas en Estados Unidos y Colombia.