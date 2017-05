Agricultura desconoce causa veda en frontera

El ministro de Agricultura, Ángel Estévez, declaró ayer que de manera oficial la institución no ha recibido ninguna información de parte de las autoridades haitianas sobre la causa de la veda en la frontera dominicana.



“Para que haya una veda tiene que haber una razón por una plaga, por algo y no se ha dicho nada y nosotros estamos exportando a todas partes del mundo y ellos sabrán, fuera bueno preguntarle a ellos”, apuntó.



Estévez dijo que no es algo nuevo que las autoridades haitianas toman la medida de parar y luego dejar entrar los productos que se importan desde la República Dominicana al vecino país.



“Eso ustedes lo conocen, lo conocemos nosotros, eso es a cada momento. Después que yo estoy en el Ministerio lo he visto como cuarenta veces que la paran, vuelven y la ponen, ese es su estilo y vuelven y se reponen”, indicó.



El funcionario manifestó que anteriormente se había reunido con el ministro de Agricultura de Haití antes de esa medida que se tomó en la frontera para tratar temas sobre sanidad vegetal y animal para la isla.



Al cuestionársele sobre qué se puede hacer para que esa situación no continúe, Estévez respondió que “para eso hay que preguntarle a las autoridades haitianas”, porque en el país nunca se ha parado el mercado.



Agregó que de su parte lo que harán es seguir trabajando y continuar la venta hacia Haití cuando lo decidan, pero dijo que no cree que esa decisión haya sido tomada directamente por las autoridades de ese país. “Lo que pasa es que en ese país cualquier persona paraliza una frontera”, subrayó.



El comercio binacional entre República Dominicana y Haití, hace días se ha visto afectado, debido a que se ha impedido el paso de al menos 15 productos que regulamente son importados hacia el vecino país. Asociaciones dominicanas acusan a comerciantes haitianos del impedimento, alegando una supuesta veda, por lo que aseguran la situación afecta a los productores del país.