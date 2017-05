Declaran inadmisible solicitud de Guido Gómez de imponer medidas cautelares a cervecería

El Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia declaró inadmisible la solicitud de Guido Gómez Mazara, de imponer medidas cautelares a la sociedad comercial Cervecería Nacional Dominicana (CND).

Los miembros del Consejo Directivo de ProCompetencia tomaron la decisión por considerar que la solicitud no cumplir con los requisitos formales establecidos por el ordenamiento jurídico para su interposición y resultar extemporánea, por haber sido realizada con anterioridad a la entrada en pleno vigor en enero de 2017 de la Ley General de Defensa de la Competencia, núm. 42-08. La medidas cautelares fueron interpuestas el 28 de noviembre de 2016.

En un comunicado ProCompetencia explica que Gómez Mazara solicitó se ordenaran medidas cautelares alegando la “existencia de indicios graves respecto a la conducta de la denunciada y derivada del “Estudio de competencia del mercado de la cerveza de la República Dominicana post fusión: Cervecería Nacional Dominicana y Ambev financiado por el proyecto Caribbean Compete del Banco Interamericano de Desarrollo”, indicando que “dicho documento evidencia que con la fusión de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) y Ambev se constituyó la figura de la Concentración Económica, generando niveles altos de monopolio.”

Al respecto, CND señaló en su escrito de defensa que “En el caso que nos ocupa, el accionante, a pesar de que se autoproclama repetidamente como “denunciante” en su Solicitud de Medidas Cautelares, no ha interpuesto denuncia alguna en los términos que exige la Ley … y tampoco ha demostrado ni puede demostrar interés económico alguno que le haya sido vulnerado o los daños sufridos en ocasión de las alegadas conductas anticompetitivas que invoca a los fines de solicitar las Medidas Cautelares que pretende (indeterminadas por demás) …” ; recalcando que “se debe considerar que las leyes también establecen las condiciones de fondo que justifiquen la procedencia o no de la interposición o no de medidas cautelares …”.

Para emitir el fallo, el Consejo Directivo de ProCompetencia consideró que al momento del depósito de la solicitud de adopción de medidas cautelares por parte de Gómez Mazara contra CND en fecha 28 de noviembre del 2016, no existía ningún procedimiento administrativo sancionador en curso, en virtud de que la Ley General de Defensa de la Competencia no se encontraba en pleno vigor por efecto del periodo transcurrido entre la promulgación de la ley y su entrada en vigencia (vacatio legis), establecido en el artículo 67 por el legislador y, por tanto, esta institución no se encontraba en facultades de recibir denuncias o iniciar procedimientos administrativos, de oficio o a solicitud de parte interesada, por la ausencia del Director Ejecutivo.

Por lo anterior, el Consejo expresa que la solicitud de Mazara no fue interpuesta bajo los preceptos de forma establecidos por las Leyes núm. 42-08 y 107-13 para la adopción de medidas cautelares o provisionales en sede administrativa, por lo que procede que la misma sea declarada inadmisible sin originarse ningún tipo de valoración, examen o análisis sobre el fondo o sustancia de este asunto.

Además, señalan que la medida no prejuzga de ninguna manera la investigación que lleva a cabo la Dirección Ejecutiva sobre la posible existencia de prácticas contrarias anticompetitivas en el mercado de la cerveza.