“Piratas del Caribe” encabeza taquilla; “Baywatch” se hunde

LOS ANGELES — La nueva aventura de los “Piratas del Caribe” tuvo un buen viaje al estrenarse el fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá, mientras que las aguas estuvieron un poco turbias para la comedia "Baywatch” de Dwayne Johnson.

De acuerdo con cálculos de los estudios dados a conocer el domingo, la quinta entrega de los piratas, "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", recaudó 62,2 millones de dólares en los primeros tres días de estreno.

Se prevé que la franquicia estelarizada por Johnny Depp recaude 76,6 millones de dólares por el fin de semana largo en Estados Unidos.

Mientras, el refrito de la serie televisiva de los años 90, “Baywatch", se hunde como roca. En su fin de semana de lanzamiento sólo recaudó solo 18,1 millones.

Incluso a "Guardians of the Galaxy Vol. 2" le fue mejor en su tercera semana, y este fin sumó otros 19,1 millones en las taquillas.