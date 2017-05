Arroyo Frío, un tesoro natural de Jamao al Norte

Si usted es de las personas que ha recorrido el país haciendo turismo interno y piensa que ya lo ha visto todo, quizás le falte por descubrir el balneario Arroyo Frío. Se trata de un cañón que tiene unas 18 cascadas y más de 60 charcos, idóneos para realizar ecoturismo, y que se encuentra específicamente en Jamao al Norte, de la provincia Espaillat.



Los visitantes pueden disfrutar de este paradisíaco lugar durante un recorrido de dos kilómetros y medio , en un promedio de 6 horas dentro del cañón. Es una zona rocosa y húmeda, con lugares donde desde que se salta al agua desde gigantescas cascadas, ya no hay vuelta atrás, es decir, que necesitas continuar hasta salir a otra comunidad. “Es un atractivo muy bonito. Difícilmente usted va a encontrar otro lugar que pueda superar a Arroyo Frío”, aseguró Jairo Morillo Arvelo, coordinador de Jamao Ecotours, una microempresa comunitaria que encabeza los servicios turísticos del municipio.



Este novedoso lugar turístico se ha dado a conocer a partir de la creación del Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Jamao al Norte, cuyo objetivo es promover el ecoturismo en esta zona.



Morillo Arvelo resaltó que los atractivos principales de Arroyo Frío están en su zona de desembocadura, entre las comunidades Arroyo del Gato y Las Espinas. Aunque el acceso es por una finca de propiedad privada, explicó que no hay restricciones porque el propietario otorga toda la libertad a los visitantes para que puedan llegar y recorrer la zona.



Cuando se trata de hacer operación turística, Ecotours lleva a los visitantes bajo la sugerencia de que deben hacer la ruta con guías de la comunidad porque ellos conocen toda el área. Estos profesionales están ubicados en las diferentes comunidades que dan acceso a Arroyo Frío. “Todos están organizados alrededor de Jamao Ecotours, entidad que los distribuye en las diferentes excursiones que llegan”, dijo Arvelo.



“Pero si decides conocer la zona de manera independiente, en los puntos de entrada de los diferentes atractivos de las comunidades solo deben solicitar el guía y recibirán el servicio de manera gratuita”, indicó el coordinador de Jamao Ecotours, quien aclaró que si desean realizar alguna contribución debe ser simbólica, porque no tienen una tarifa establecida. Comentó que los guías son entrenados por el proyecto y están capacitados para conducir a los turistas en cada zona.



Tours



Morillo Arvelo explicó que los tours hacia Arroyo Frío tienen un costo de RD$1,750 por persona, y que cuando se trata de grupos se les aplica un 15% de descuento, es decir que pagarían RD$1450 pesos por persona, desde el centro del municipio.



“Si usted decide venir a través de Jamao Ecotours, la entidad le prepara un paquete que incluye transporte cuatro por cuatro, en un safari que parte desde el centro del municipio hasta la comunidad donde inicia el tour; incluye dos guías, un refrigerio durante el recorrido con productos naturales de la zona”, detalló.



Manifestó que al salir del caño, seis horas después, llegan a la comunidad Las Espinas y se dirigen hacia la casa de Leonidas de la Cruz (doña Negra), que espera a los excursionistas con un suculento almuerzo. Indicó que el lugar tiene una vista espectacular hacia el río Yásica. El paquete también incluye chaleco salvavidas y cascos, los cuales son obligatorios para poder transitar la zona.



La aventura hacia Arroyo Frío inicia de 9:00 a 9:30 de a.m. y concluye a en la comunidad Las Espinas alrededor de las 4:00 de la tarde. Para luego, después del almuerzo, trasladar a los visitantes en los vehículos hasta donde los espera su autobús.

Los organizadores de este tours no permiten excursionistas menores de 15 años y su nivel de resistencia debe ser óptimo por el esfuerzo del recorrido.



Recomendaciones



Para realizar este recorrido, además de los salvavidas y cascos, es obligatorio usar calzado de goma, tenis o bota. Antes de iniciar la aventura, los guías instruyen a los visitantes y les dicen las reglas del lugar, como son usar siempre los equipos de seguridad, también cuáles son los lugares que es obligatorio saltar, no importa que no sepan nadar porque los chalecos los mantienen siempre a flote y los guías están entrenados para asistirlos. Sin embargo, hay algunos lugares donde el visitante puede decidir si salta o se va por otros espacios.



El grupo debe permanecer siempre unido porque el recorrido tiene que concluir en el tiempo preestablecido. No se puede esperar la noche dentro del cañón, ya que luego se hace incómodo salir.



Aunque Jamao Ecotours recibe las



excursiones todos los días, pero el público, generalmente, prefiere visitar el lugar los fines de semana. Arroyo Frío recibe al menos 85 personas semanalmente, en su mayoría dominicanos.



Proyecto



Ejecutivos de Jamao Ecotour informaron que en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo –BDI- buscan la protección de los atractivos naturales del municipio Jamao, por lo que recientemente le entregaron un proyecto al presidente Danilo Medina que contiene el levantamiento de la zona.



“Tenemos otros atractivos como Cola de Pato, El hongo Mágico, y dos rutas en kayak a través del río Jamao y el río Yásica, que son rutas muy interesantes; navegamos 10 kilómetros río abajo en kayak, en un recorrido de unas dos horas y media”, sostuvieron.

Agregaron, además, que cuentan con seis rutas, que incluyen tres extremas, como son Arroyo Frío, Cola de Pato y el Hongo Mágico. Además de la ruta del kayak, cuenta con dos senderos Las Caobas y el Marinero Tinajones.