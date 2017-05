Hallan dos cuerpos en alcantarillas SDN

Moradores del sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, no salen del asombro por el hallazgo de dos cuerpos en descomposición en el interior de unas alcantarillados en un solar baldío.

Los cuerpos fueron arrojados por los victimarios en hoyos diferentes de alcantarillas ubicadas en un solar baldío del residencial Las Colinas del Norte II. Los cadáveres eran de dos hombres que se dedicaban al motoconcho.



Uno de ellos fue identificado como Amín Alet Jean, de 24 años, quien había desaparecido la noche del pasado domingo mientras estaba trabajando. El otro cuerpo era el de Teodoro Mejía Ogando, quien tenía 43 años de edad y desapareció en las mismas circunstancias el sábado 13 de este mes.



Aunque las autoridades no han determinado de manera definitiva los motivos de estos crímenes, se presume que ambos hombres fueron asesinados para ser despojados de las motocicletas en las que producían sus sustentos.



“Teodoro tenía más de 16 días desaparecido. Nosotros ya lo que estábamos esperando era tener los resultados de las autoridades”, dijo Delcio Montilla Ogando, pariente de Teodoro, mientras se encontraba en el lugar del hallazgo ayer.



Dijo que su primo Teodoro vivía en Los Guaricanos y conchaba en ese sector. Tenía un hijo pero no residía con él. También que hace pocos meses su pariente había comprado un motor nuevo y este no aparece, por lo que piensa que pudo ser para atracarlo que lo mataron. Además reveló que las autoridades le informaron que hay tres detenidos, dentro de ellos algunos compañeros de labores de Teodoro Méndez.



Ambos cuerpos fueron reconocidos por el número de sus chalecos distintivos de las paradas de motoconcho que tenían puestos.



Los cadáveres estaban en alcantarillas separadas y fueron sacados ayer por varias brigadas del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte. Fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para ser estudiados.