Iglesia felicita al Senado por Código; feministas rechazan

02/06/2017 12:00 AM - Suedi León

Mientras la Iglesia católica felicita al Senado de la República por rechazar las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al Código Penal, grupos feministas y parte de la Sociedad Civil lo consideran como una traición para las mujeres y una vergüenza. La Conferencia del Episcopado, a través de un comunicado agradeció y felicitó al Senado de la República por ratificar el Código Penal tal como fue aprobado en ambas cámaras.



“A nuestros senadores, que han llevado una gran presión social en todo este proceso, les expresamos que cuentan con la profunda gratitud de la Iglesia y del pueblo. Aunque ahora reciban algunas críticas, la historia les premiará, pues han defendido a los que no tienen voz” sostuvo el comunicado.



La entidad consideró además que con esta decisión la democracia salió fortalecida, ya que se ejerció independencia en los poderes del Estado. “El poder Legislativo ha funcionado según se espera de una democracia madura, siendo fiel al pueblo, legislando para el bien mayor y protegiendo a los más débiles” dijo.



Profamilia y feministas rechazan



En tanto que la entidad especializada en salud sexual y reproductiva Profamilia rechazó la decisión. “Una verdadera vergüenza que la República Dominicana tenga un Senado al que no le importa la salud de las mujeres, que votaron para que los que ahora tomaron esa decisión, ocupen la posición que les ha permitido condenarlas” dijo la institución.

Profamilia refirió que RD está entre los cinco países en los cuales se prohíbe el aborto en todas sus causales.



Ayer feministas acudieron a las puertas del Congreso Nacional en protesta y acusaron al Senado de lacerar los derechos de las mujeres.



“Ignorar la observación presidencial no fue un accidente, ni un acto de conciencia parlamentaria, fue una respuesta a la presión y una moneda de cambio. Es absolutamente reprobable que hayan usado el escándalo de corrupción que mantiene al país estremecido para tomar una decisión contraria a los derechos humanos, a la Constitución Dominicana ” expresó Cinthya Velasco, directora del colectivo Mujer y Salud.



Debe promulgar Código



El senador Rafael Calderón presidente de la Comisión especial designada para el estudio del Código y Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, expresaron que ahora el Poder Ejecutivo está obligado a promulgar el nuevo Código Penal, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución.

Consideran Código es inconstitucional

El Foro de Juristas por la Democracia consideró que el Código tiene 14 componentes que son contrarios a la Constitución. El abogado Cándido Simón enumeró entre estos, el artículo 146 que manda al legislador establecer la corrupción como un delito penal, y en la modificación al Código no lo contempla. Asimismo, estimó que castigar el aborto es inconstitucional porque protege la dignidad de la vida por encima de todo.