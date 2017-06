Rondón dice que desde 1974 aporta a todos los partidos

El empresario Ángel Rondón afirmó haber contribuido a las campañas de todos los partidos políticos y consideró que la mayoría de los imputados en el caso Odebrecht están siendo procesados injustamente. Durante una llamada telefónica al programa radial El Zol de la Mañana, Rondón dijo sentir mucha pena por ver a personas involucradas en el expediente simplemente porque eran sus amigos.



Aunque no mencionó nombres de las personas que a su entender fueron sometidas de forma injusta, reiteró nunca ha repartido sobornos a funcionarios y legisladores. También negó que una hija suya recibiera 300 millones de pesos en una cuenta.



“ Yo no he recibido 92 millones por pagos de representación. Lo que he recibido a la fecha oscila en una suma superior, y no voy a decir cuánto es porque no tengo que dar municiones al enemigo. Cada quien que haga sus investigaciones”, sostuvo el empresario.



Reconoció haber hecho aportaciones a campañas políticas desde el año 1974 a todos los partidos.



“Recuerdo que mi primera aportación fue a José Francisco Peña Gómez, a quien le di 300 pesos en el 1977, para la campaña de don Antonio Guzmán”.



Señaló que ha tenido amigos legisladores en todos los gobiernos y en la oposición, tras explicar que las aportaciones políticas en nuestro país se hacen en efectivo.



“Yo quiero que busquen las cuentas de los empresarios, para que vean que hay pocos cheques a nombre de los políticos.



Es posible que yo le dé un cheque al Gobierno que esté de turno, también corro el riesgo de que el que venga me registre mis libros y me diga que le di tanto a tal partido y me jodan, porque desgraciadamente esa es la realidad que vivimos en el país”, indicó Rondón.



Agregó que le ha dicho a las autoridades que si el soborno son 92 millones de dólares, de 6 mil millones de dólares en obras, entonces hay que admitir que la corrupción ha disminuido en el país, porque ha bajado del famoso 10% que decía Balaguer, a un 1.5%, por lo que hay que reconocer que no hay sobornos. También negó que se haya hecho alguna distribución de 800 millones de pesos en 40 empresas como detalla el expediente, debido a que apenas unas 10 de esas empresas están activas. El empresario explicó que llegó a la empresa Odebrecht en el 2001, cuando el embajador de Brasil en el país lo recomendó a dicha empresa.



Rondón se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, junto a otros nueve implicados en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.