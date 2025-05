El proyecto legislativo que busca modificar el Código de Trabajo a cargo de una comisión de senadores no se quedará tal como fue sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado año.



La pieza que es fruto de un consenso dilatado entre el tripartismo del país sufre algunos cambios en la Cámara Alta, lo que confirma lo expresado por algunos legisladores, de que la sede del primer Poder del Estado podría modificar la legislación.



Uno de los cambios acogidos por la comisión al pliego de ley concierne al artículo referente a la suspensión del contrato laboral por parte de la empresa, que establecía que ésta le hacía la notificación al trabajador al Ministerio de Trabajo por escrito.



De acuerdo con el senador Rafael Baron Duluc “Cholitín” (PRM-La Altagracia), presidente de la comisión especial, el grupo de congresistas que dirige aceptó que se pueda notificar al Ministerio de Trabajo por medios electrónicos, “a través de la página virtual que ellos tienen para esos fines”.



Los comisionados mantuvieron que al trabajador se le notifique por escrito, para garantizar sus derechos.

Esa modificación no cambia el sentido, pero sí facilita la forma de cómo se envían las notificaciones, que es un modelo actual que se está haciendo también a través de redes electrónicas, aclaró el representante de La Altagracia.



Detalló que la moción acogida fue presentada por la Asociación de Abogados Laboralistas, la cual no perjudica al gobierno ni tampoco a los empresarios, sino que facilita las labores. Los cambios al proyecto son de forma, como algunas palabras, informó. Hasta el mediodía de ayer, la comisión había aprobado hasta el artículo 76 del Código Laboral; la pieza tiene más de 700 artículos.



La modernización y actualización del Código de Trabajo procura ampliar los derechos y mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores, según el Gobierno.



Pepe Abreu, la única presión



Cholitín manifestó que la única presión que el grupo a cargo ha recibido sobre el tema de la cesantía ha sido la del presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu.

El legislador reaccionó ante las acusaciones del sindicalista, de que la comisión ha retrasado los trabajos debido a las presiones de grupos empresariales por el tema de la cesantía.



“Pepe Abreu, mi amigo, está haciendo su trabajo, está cumpliendo con su labor, y quiero decirle a él que la única presión que hemos recibido es de parte de él, después no hemos recibido ningún tipo de presión ni ha habido ningún tipo de sugerencias que no sean únicas exclusivamente las que hemos recibido aquí en las comisiones”, puntualizó.

Comisión desea rendir el informe en este mes

El senador Rafael Baron Duluc adelantó que el propósito de los comisionados es avanzar “lo más pronto posible” con el proyecto de reforma laboral para que en este mes de mayo puedan presentar el informe ante el hemiciclo.



Manifestó que intentan agilizar lo más que pueden, pero esto depende del propio proyecto. “Fíjate que en dos días hemos avanzado más de 70 artículos, pero es posible que tal vez con uno solo se vaya a una sesión”, sostuvo.