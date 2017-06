Víctor Manuelle vuelve a lo romántico; graba con Juan Luis Guerra y Bad Bunny

El cantautor boricua Víctor Manuelle está decidido a recuperar su lugar entre los salseros. Luego regresar con fuerza con "Yo no quería engañarte", presentó estos días el tema "Hasta que me de la gana", del mismo compositor, Wilfran Castillo, y ahora anuncia que grabó con el dominicano Juan Luis Guerra y otra con Bad Bunny.

El intérprete de "Si tú me besas" destacó que está recuperando su línea romántico y de despecho que le ha caracterizado durante sus 23 años de trayectoria.

Víctor Manuelle, quien adelantó que en agosto tendrá dos presentaciones en RD, consideró que mantener la vigencia es una de sus responsabilidades como artista para que la salsa pase generaciones, defendiendo, además, las colaboraciones y fusiones de géneros.

"Mi primera colaboración urbana fue en el 2001 con Héctor y Tito, "Ay amor", hubo críticas y la idea no fue muy acepta, pero nos estamos dando cuenta que hay una nueva generación desarrollándose con otros sonidos. Tenemos que estar al tanto que tenemos una juventud que queremos complacer y esa es la manera", agregó el salsero oriundo de Puerto Rico.

Víctor Manuelle recordó que ha puesto a cantar salsa a artistas como Yandel, Don Omar, Julio Voltio, Wisin, Tego Calderón y ahora a Bad Bunny, todos del género urbano, entre otros.

Consideró como un proceso cíclico la pegada actual del género urbano y defendió las adaptaciones de salseros dominicanos.

"Todos los que saben de salsa recuerden que la mejor época de la salsa fue cuando los salseros grababan baladas, en salsa. Creo en el talento de los músicos dominicanos", explicó.

Por otro lado, el cantante destacó que una de las principales razones por las que está participando en los Premios Heat por el Alzheimer. "Para los que no lo saben, llevo tres años luchando con esto porque mi papá padece la condición, ya está en una condición avanzada y me he dado cuenta de lo fuerte y costoso que es tener alguien así. Tenemos la fundación De frente con el Alzheimer para personas que lo padezcan de bajos recursos. Es una de las labores más importantes que he tenido la oportunidad de hacer. En septiembre 24 realizaremos Camina por tu Héroe, la tercera edición de una caminata para recaudar fondos que realizamos en Puerto Rico", puntualizó.

El artista ofreció estas y otras declaraciones durante un encuentro con la prensa en el marco de la celebración de la tercera edición de los Premios Heat, en Cap Cana.