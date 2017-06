WhatsApp se nutre de Facebook e Instagram

10/06/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Nuevas ideas llegan a WhatsApp, algunas heredadas de otros servicios de la multinacional americana que han llegado al sistema operativo iOS para facilitar determinadas tareas. Con la versión 2.17.30, la WhatsApp ha introducido atajos de respuestas rápidas que agilizan la cita o contestación a un usuario en particular dentro de un grupo de chat. Su uso es bien sencillo: tan solo hay que deslizar el dedo de izquierda a derecha sobre el mensaje de un contacto para responder de manera rápida. Otra de las novedades añadidas por WhatsApp se enmarca dentro de su estrategia por las imágenes. Aunque no se trata de las esperadas máscaras al estilo de Snapchat - basado en realidad aumentada, una característica con la que se dio a conocer Instagram. No solo se podrá retocar imágenes sino también vídeos y animaciones GIF. Como se había rumoreado WhatsApp ha añadido también un sistema de agrupación en forma de álbum de fotografías para permitir organizar de manera más visual las imágenes compartidas. De esta forma, el usuario que reciba múltiples fotos seguidas, éstas se agruparán juntas en una carpeta.