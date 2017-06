“No hago distinciones entre pintura y escritura”

La pintora y escritora dominicana Karol Starocean vive y trabaja entre Sevilla y Santo Domingo. Autodidacta en su práctica artística, con formación en archivística y gestión documental, tras nueve años de trabajar en el Archivo General de la Nación (AGN), decidió dedicarse a tiempo completo al arte. Ganadora de uno de los tres premios igualitarios del 26 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes con su obra “The Big Vaina”, en su trabajo analiza su visión del mundo de forma contundente, combinando el impulso archivístico y la memoria personal para dar lugar a obras compuestas por una combinación de ilustración y literatura con un lenguaje genuino. Es así, como Karol, con sus trabajos hace viajar al espectador por lo urbano, los espacios íntimos, la historia dominicana, siempre desde una perspectiva llena de sarcasmo y humor. Expresa que es artista, aunque su necesidad expresiva la dirige hacia dos actividades muy diferentes a priori, la pintura y la escritura, pero que “para mí, simplemente es un canal a través del cual enviar un mensaje”.

Pintora y escritora. ¿Cómo convergen estas cualidades juntas?

Aunque parecen dos vertientes de expresión alejadas, para mí siempre han convivido en un mismo espacio. Las uso para expresarme y se complementan siempre. A veces, escribo algo primero, y hago un dibujo en torno a esa idea, otras veces, simplemente, mientras dibujo, un texto aparece y se integra en la imagen. Soy autodidacta, nunca me he sentido cómoda en un ambiente normativo de formación artística; no obstante, siempre estoy estudiando, leyendo e investigando sobre arte, filosofía y tendencias. Sí tengo estudios técnicos y soy profesional de archivística y gestión documental habiendo desarrollado mi carrera en el Archivo General de la Nación (AGN) durante muchos años. Actualmente resido en Sevilla, España, donde tengo un taller en el que trabajo en mis próximos proyectos.



¿Cómo empezó todo?

Todo empezó con mis cuadernos de artista, que Paula Gómez Jorge denominó muy acertadamente “cuadernos de supervivencia”, en los que las dos formas de expresión fluyen libremente y sin intención de ser leídos o vistos por nadie. Por tanto, para mí nunca han estado separadas, en mi capacidad expresiva y creativa, al imaginar un tema, una historia, una anécdota o un recuerdo, antes de llevar la idea a un formato físico, en mi cabeza flotan letras e imágenes juntas, que conforman una sola idea.



¿Cómo combinas el tiempo entre una y otra?

Aunque mi producción gráfica, casi siempre va acompañada de textos, también desarrollo proyectos puramente literarios. Es por eso que tengo que fluctuar entre un formato expresivo y el otro con naturalidad. Aunque, lo cierto es que priorizo enfocarme en una u otra área, en función de los proyectos que tengo entre manos.



¿Plasmas tus escritos en tus obras?

Es bastante común en mi trabajo gráfico encontrar textos, sobre todo en los cuadernos de artista, que es donde más conviven las dos disciplinas y con mayor fluidez. Este formato de expresión ha sido siempre el más parecido a como se manifiestan mis temáticas en el mundo de las ideas. Y es a través del cual aprendí a que ambas disciplinas se comuniquen e interactúen de forma efectiva.



¿Cuándo escribiste tu primer libro?

Mi primer libro es una novela que no he dejado que nadie lea. La escribí con dieciocho años y no la he vuelto a releer. Es un texto manuscrito que quiero retomar, pero de eso hablaré en un futuro. Por ahora, tengo en Casa Quien, ASR Contemporáneo y en el Centro León, copias a la venta de mi último libro “Salta charcos”, es una edición súper limitada y numerada de uno de mis cuadernos de artista. Además, estoy trabajando en la edición de un libro de relatos y poesías que espero salga a la luz en unos meses.



¿A qué público van dirigido?

No suelo pensar en el receptor de mi trabajo, creo que si lo hiciera, condicionaría mi forma de plantear situaciones, conflictos o cualquier tema que esté intentando mostrar. En cualquier caso, creo que el público al que le interesa mi trabajo a priori, es el vinculado con el arte y la cultura. Aunque en mi obra “The Big Vaina” ganadora del 26CAELJ, me alegró constatar que cualquier persona puede disfrutar de mi creación, sin importar su edad u origen socioeconómico.



Y como artista, ¿qué buscas?

Mi acercamiento a la expresión artística siempre ha ido vinculado a mi propia supervivencia. Durante toda mi vida me he aferrado al arte para expresarme y adaptarme a un mundo que muchas veces no entiendo. Es usando este canal de comunicación que consigo digerir y aprender de situaciones. Por tanto, creo que mi búsqueda como artista, es la búsqueda de mí misma.



¿Qué temas te preocupan en la actualidad?

Los temas que suelo tratar, son la cotidianidad, la crítica política, la dominicanidad, personajes de la historia de la filosofía y me gusta indagar sobre los sentimientos más básicos de los seres humanos. Trato de que el enfoque de los temas sea grotesco y con cierto humor negro, creo que ironizar con las situaciones crudas, las hace más reales.



¿Qué mensaje quieres expresar?

Mi trabajo no está enfocado en expresar una sola cosa. Cada dibujo representa un mundo, un instante vivido o imaginado, pero que nace de la cotidianidad, tanto de la que encuentro en la calle, como de mi mundo interior e intereses.



Ganadora de uno de los tres premios igualitarios del 26 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes con su obra “The Big Vaina” ¿cuál fue su experiencia?

La verdad es que este concurso es fantástico, aparte de darte presupuesto para la creación, y de acompañarte durante todo el proceso, ofrece una plataforma de visibilidad tanto mediática como a nivel profesional con el programa “Curando Caribe”. Fue para mí una sorpresa haber sido seleccionada, nunca había expuesto y nadie sabía quién yo era, y una felicidad enorme haber sido premiada. Recomendaría a todos los artistas desconocidos, que se atrevan a presentar sus propuestas, ya que tenemos la suerte de contar con esta institución que respalda sin miedo a los artistas emergentes. l

Residencia

En Santo Domingo he vivido siempre y es la fuente de gran parte de mis temas a representar. Aun viviendo fuera, el peso de la cultura dominicana envuelve e influencia siempre mi trabajo.”