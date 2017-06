El principio del 50/50 en la relación de pareja

Aunque hay personas que no están de acuerdo con la teoría de pareja 50/50, otras sí la aprueban. Esta teoría nace para explicar las problemáticas que ocurren en las relaciones de parejas, así como sustentar que existe el 50 por ciento de responsabilidad, tanto para el hombre como para la mujer, comenta la psicóloga Denisse Reyes del Centro de Psicología y Terapia Familiar Ser Para Actuar. Sin embargo, hay personas que se preguntan, ¿cómo debe ser ese rol de responsabilidad en la pareja? “Muchas veces buscamos una pareja que satisfaga nuestras necesidades, sin pensar en dar lo mismo que exigimos. Por ejemplo, buscamos un amigo incondicional, alguien que sepa escuchar, apoyar y estar en los momentos difíciles. También que sea trabajador o trabajadora y, sobre todo, que provea muy bien al hogar económicamente, pero nos olvidamos de dar lo mismo en la relación”, dice la especialista.



Para los expertos, algunas parejas no logran darse el mismo porcentaje, y aunque al principio ambos miembros se sienten a gusto, “uno cuidando y otro siendo cuidado”, el problema comienza a surgir cuando esta postura se vuelve rígida y se sienten atrapados en su rol. En este escenario, puede ocurrir que uno de los miembros de la pareja comience a sentir disgusto. Por lo general, la persona más activa se cansa y siente que su entrega no está siendo retribuida. También, puede suceder que uno de la pareja se sienta presa de órdenes y mandatos que restringen su autonomía, lo que puede afectar su autoestima. Es usual, que el miembro que se siente cómodo en ese estilo de relación, no logré entender el porqué de la queja de su pareja.



En este tiempo, las parejas deben estar dispuestas a comprometerse con la tarea que implica estar juntos. No obstante, una de las quejas fundamentales que se observan en consulta, plantean algunos especialistas, se sitúa en el plano doméstico. Por ejemplo, algunos hombres entienden o consideran que lo que ellos hacen en la casa es una ayuda, cuando en realidad es una responsabilidad que debe ser compartida. El desafío para la pareja es ser estratégicos al momento de cumplir los múltiples roles que los demandan y para esto se requiere trabajo en equipo y responsabilidad compartida.



Asimismo, existen momentos en que la economía ocasiona conflictos en la pareja, por eso es importante tratar el tema del dinero antes de que se convierta en un conflicto constante. El dinero casi siempre es una fuente de preocupación en la mayoría de las personas, en las parejas también lo es. Éstas pasan por una serie de gastos desde que formalizan la relación, gastos de matrimonio, el costo de la casa en la que van a vivir y su acondicionamiento, después el nacimiento de cada uno de los hijos, manutención, costos de los estudios, entre otros, donde ambos deben involucrarse.



Sobre este tema, la psicóloga destaca: “Desde la antigüedad, el tema de las relaciones de pareja ha sido un foco de intenso debate, no solo por la línea de pensamiento que promueve la liberación o superioridad de uno de los géneros, sino también por sus bases biológicas, sociológicas, psicológicas y teológicas”. Reyes cita que en el libro “Iguales y diferentes”, del psiquiatra José Lambert Dunker, éste señala: “Sea por sus implicaciones antropológicas o por razones teológicas, la crónica de Adán y Eva que aparece en el libro del Génesis en la Biblia, merece ser tomado en cuenta a la hora de fijar posiciones sobre cuestiones de género, matrimonio y familia”.



Ya que, sostiene, “en el texto Adán y Eva tuvieron igual dignidad y jerarquía, pero asumieron roles diferentes, donde cada parte complementa la otra. No se trata de fronteras, sino de especialización”.



Explica esto, porque con mucha frecuencia la razón por la que las parejas entran en conflicto es, precisamente, por la imperante necesidad de definir o dejar claro quién manda o cuál de los dos es quien debe tener mayor o menor responsabilidad, ocasionando así, en su relación, una dinámica disfuncional o tóxica.



Para Reyes, las parejas suelen engancharse en discusiones inútiles y destructivas con la finalidad de señalar un culpable o responsable de que las cosas no marchan bien, la relación empieza a deteriorarse y se piensa seriamente que llegaron al límite y no se ve una salida, por lo que llegan a considerar la posibilidad de la separación.



En ese sentido, explica: “En una relación de pareja no debe existir un ser inferior y uno superior. Ambos tienen igual rango y responsabilidad; para que una pareja pueda gozar de una relación saludable y excitante es muy importante que ambos lo reconozcan”.



El éxito de una relación depende de ambas partes, no es cuestión de suerte, sino de voluntad para hacer que las cosas funcionen. Hoy, lo que garantiza la permanencia y éxito en una relación de pareja es volver al diseño original: ambos fueron creados para complementarse y no para superarse. Para evitar los conflictos de pareja, Reyes recomienda, darse uno al otro el primer lugar, tener una actitud positiva a la hora de comunicarse, mostrar un interés genuino el uno al otro, reconocer los méritos de su pareja, definir roles y tareas compartidas, planificar momentos de exclusividad donde ambos puedan compartir a solas y perdonar o pedir perdón todas las veces que sea necesario.

Consejo

Para un buen funcionamiento del hogar, ambos miembros de la pareja deben tener el mismo nivel de responsabilidad.

Saber

Es importante que las parejas negocien desde el principio cómo se repartirán las tareas.