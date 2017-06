Anfiteatro de Puerto Plata, un escenario para música y alegría

El nuevo Anfiteatro de La Puntilla sigue demostrando que “Puerto Plata es alegría”, esta vez, con la presentación de su tercer concierto gratuito con los que se busca promover La Novia del Atlántico.



El concierto producido por Luis Medrano, bajo el auspicio del Ministerio de Turismo y la alcaldía de esa localidad, presentó a Krispy, Eddy Herrara y Miriam Cruz, en representación del merengue, la salsa de Yiyo Sarante y la música urbana de la mano Magic Juan y El Alfa.



Luego que el cuerpo de bailarinas del Patronato de Puerto Plata, bailaran el tema “Con el merengue no hay quien pueda”, Krispy salió a ritmo de su “bombazo típico”, para animar a los más de cinco mil presentes.



Luego “El galán del merengue”, Eddy Herrera, desplegó su repertorio con temas como “Pégame tu vicio”, “Ahora soy yo” y “Demasiado niña”, entre otros, “Quiero dar gracias a Dios por lo que estoy viendo desde aquí abajo.



Les decía, que tengo la dicha y la fortuna de cantar en tantos países de Centro, Suramérica y el mundo, y yo algo como esto, no lo digo porque estoy en Puerto Plata, porque soy dominicano, porque es en República Dominicana, para mí este anfiteatro, esta belleza, esta obra es algo simplemente épico”, expresó el cantante de 53 años durante una pausa en su presentación.



A la salida de Miriam Cruz, quien continuó con la fiesta, la lluvia también se hizo presente pero esto no detuvo ni a la intérprete de “La carnada” ni al público que bailó desde “Guayaba podrida” hasta su paso por los éxitos que logró con Las Chicas del Can, entre ellos “Ta’ pillao”.



El momento del romanticismo llegó cuando Yiyo Sarante subió al escenario con éxitos como “Maldita primavera”, “Un hombre normal”, “Nos engañamos los dos”, “Mejor lo hago con la mano”, “Amor Pirata”, “Corazón de acero” y “Tres semanas”, una adaptación del tema del mismo nombre del mexicano Marco Antonio Solis.



El mensaje de El Alfa

El cierre de la tercera entrega de “Puerto Plata es alegría”, recayó en el exponente de música urbana Emanuel Herrera Batista, popularmente conocido como “El Alfa”, quien fue recibido con una ovación y con el público de pie, con sus celulares encendidos para no perder ni un detalle de la entrada del autodenominado “jefe del movimiento”.



Llegó a las 12:42 de la medianoche, con la interpretación del tema “Que fue” y con un estilo diferente en su peculiar cabellera. Continuó con sus temas más recientes como son “Llegó el moreno”, “Tarzán” y “Demagogo”.



“Hubo mucha gente que dudó de mí, yo era un niño muy inquieto y que molestaba mucho; no me dejaban entrar a las casas de los vecinos porque yo tumbaba todo, era como un terremoto, y mi mamá decía que no me aguantaba, y cuando me veía escribiendo las canciones me decía: es en loco que va a parar, ¿qué voy a hacer con este muchacho?”, recordó el intérprete de “A caco pelao” previo a exhortar a los jóvenes a perseguir sus sueños sin olvidar que “todo se logra despacio”.



Magic Juan, el segundo invitado internacional



Pese a que el invitado internacional de la noche fue Magic Juan, quien tuvo una fuerte pegada país en la década de los años 1990, el recibimiento del público presente fue frío. La audiencia se paró de sus asientos a solicitud del propio artista, quien además aprovechó para presentar su nuevo sencillo, “Chévere”.



Magic Juan salvó su presentación con “El tiburón” y “No pares”, que fueron las canciones más aplaudidas de su participación.



El cantante estadounidense de ascendencia dominicana se despidió del escenario a las 12:32 diciéndole a los presentes, “Que Dios los bendiga, los quiero a todos mi gente, soy Magic Juan”.