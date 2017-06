Vice se solidariza con madres de 14 bebés fallecidos

La vicepresidenta Margarita Cedeño se solidarizó con las madres de los 14 bebés que fallecieron el pasado fin de semana en la Maternidad La Altagracia, durante una visita que realizó ayer para evaluar las condiciones en que opera el centro hospitalario y las causas que motivaron el acontecimiento. Cedeño llegó al centro de salud cerca de las 4:00 de la tarde y visitó las áreas Neonatal, Preparto, Perinatal, Reanimación e Infectología para constatar su funcionamiento, y brindar así un informe al presidente Danilo Medina, quien se encuentra en Costa Rica cumpliendo asuntos de Estado.



Las doctoras Joselyn Sánchez y Danny Altagracia Peña, directora y gerente de Perinatología del hospital, respectivamente, explicaron a Cedeño que los niños fallecidos eran pacientes de alto riesgo. De igual manera, revisó junto a las galenas los expedientes de los bebés en los cuales se explican las posibles causas de los decesos, que pudieron estar relacionados a prematuridad, hemorragias pulmonares, cardiopatías, extremo bajo peso y malformaciones congénitas.



La directora de la Maternidad informó a la Vicepresidenta que los infantes llevaban en estado de gravedad entre tres y 29 días. Señaló que los niños prematuros pueden presentar severas complicaciones de salud por nacer antes del tiempo estipulado y descartó que lo acontecido fuera por la remodelación a la que está sometido el centro.



Asimismo, se discutió la necesidad de realizar una campaña de educación nacional que tienda a mejorar el control prenatal, y que las madres conozcan la relevancia que tiene detectar infecciones durante el embarazo y tratarlas, lo que constituye una de las principales causas de la prematuridad.



Cedeño manifestó su pesar por la tragedia y se solidarizó con los familiares de los fallecidos, especialmente con las madres; por lo que calificó lo sucedido como muy triste y lamentable acontecimiento, a la vez que reconoció el alto grado de profesionalidad del equipo médico de dicho centro.



Waldo Suero cree que la muerte de 14 bebés debe ser investigada



El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, calificó de irresponsables las declaraciones del director de Servicio Nacional de Salud, al atribuir la muerte de catorce recién nacidos el pasado fin de semana a la prematuridad y otros factores inevitables.



El galeno consideró, incluso, que las muertes infantiles ameritan una investigación por parte de las organizaciones de Derechos Humanos.



Por su parte, Rodríguez Monegro reiteró ayer que las muertes no tienen nada que ver con los trabajos de reconstrucción de la Maternidad de La Altagracia, ni a la falta de insumos y otras deficiencias denunciadas por el gremio médico.



“Quieren ligar el problema de las muertes neonatales al tema de la remodelación hospitalaria, ¿y qué resulta?, que la unidad de Perinatología del hospital es la unidad más moderna, no del país, sino de todo el Caribe, actualmente no está sujeta a remodelaciones porque hace poco que se inauguró, no es verdad que hacen falta incubadoras como dijeron, eso tiene 90 incubadoras”, dijo el funcionario al ser abordado ayer por la prensa. El pasado martes, Rodríguez Monegro dio una rueda de prensa en compañía de la directora de la Maternidad La Altagracia, Joselyn Sanchez, asegurando que las muertes de los infantes eran inevitables y que se debieron a factores variados como bajo peso, malformación congénita, hemorragias pulmonares y complicaciones de sus madres durante el embarazo.