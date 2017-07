Las nuevas caras del golf en la República Dominicana

Tienen entre 13 a 18 años. No juegan béisbol; tampoco baloncesto. Su pasión es el golf. A esas edades, ya forman parte de las diferentes selecciones de este exigente deporte que gana terreno cada días más en República Dominicana. Muchos de ellos ya han mostrado sus condiciones en los diferentes torneos que la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) desarrolla en la actualidad, así como en certámenes internacionales como el que habrá de celebrarse del 4 al 6 de julio próximo en Trinidad & Tobago. Se trata de los Campeonatos Juveniles del Caribe, donde la selección local, compuesta por 13 atletas, tendrá la responsabilidad de obtener su clasificación para el Premundial de golf juvenil que se celebrará en abril del 2018, en Canadá.



“Este es un deporte que siempre me apasionó”, expresa Enrique José Valverde. “Este es un deporte, que para muchos no tiene gusto porque se trata de pegarle a la pelota con un palo. Pero en sí es muy divertido y a la vez un deporte que requiere de mucha concentración”, agrega el joven bachiller de 15 años.



Actualmente, Valverde es una de las jóvenes promesas que tiene el golf en la República Dominicana y de mayor proyección en la selección que irá a la justa juvenil en Trinidad & Tobago.



“He participado en cuatro torneos. Vamos a aprovechar esta gran oportunidad que se nos presenta ahora. Estamos muy bien preparados para este torneo. Esperamos seguir aprendiendo más porque nos vamos a enfrentar a grandes talentos del golf caribeño”, indicó el joven golfista, quien también tiene la responsabilidad de ser el capitán de la selección.



Esa pasión de jugar golf no solo se inclina en los varones. Stephany Kim es una adolescente de 14 años, quien comenzó a descollar en este deporte desde muy temprana edad. Es una joven muy versátil, quien aparte de su gran talento, también domina cuatro idiomas: español, inglés, francés y coreano con gran fluidez.



“Mi pasión por el golf viene de parte de mi padre (Tomás Kim), quien me ponía a jugar golf con él. Aunque en principio no me gustaba porque era el fútbol que más me llamaba la atención, es por mi hermano (Tony Kim) que comienza a fluir ese deseo y gracias a Dios no me he apartado de este deporte”, sostiene Stephany, quien fue toda una sensación el año pasado.



También en 2015, fue seleccionada la mejor atleta de su disciplina por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).



Asimismo, se encuentra Pedro José Victoriano, quien con apenas diez años, se está abriendo paso en ese deporte.



“Me gusta mucho jugar golf”, relata Victoriano. “Aprendí a jugarlo a través de mi papá, quien me ha ayudado mucho y hemos jugado juntos”.



El pequeño es un excelente estudiante del Miel Christian School, con promedio de 90.5 en cuarto de básica.



Actualmente, la selección juvenil, además de Valverde y Kim, está compuesta por Rodrigo Sánchez, Gustavo Betances, Ho Jin Kang, Julio Ríos, Kevin y Justin Rodríguez y Carlos Heinsen en la rama masculina, mientras que por la femenina la integran Laura Marie Pérez, María Isabel Sánchez, Camilla Yoo y Karla Jáquez.



Evolución



El golf juvenil en la República Dominicana ha evolucionado bastante, a juicio del presidente de Fedogolf, Rafael Villalona. Expresa que muestra de ese progreso, es la conformación de un comité juvenil que está compuesto por los padres de los niños y adolescentes que accionan en algunos de los campos de golf que están diseminados en gran parte de República Dominicana.



“Ellos comienzan a jugar desde los cuatro años. A estos niños les llamamos “pipiolos”. Algunos de ellos juegan cinco hoyos, otros nueve, a medida que va subiendo la edad. Después los padres los van soltando con el objetivo de que vayan jugando solos”, sostiene Villalona.



Asimismo, indicó, que la federación desarrolla el Tour Juvenil, que está compuesto por nueve paradas en diversos campos, así como el torneo nacional juvenil, que dura tres días. En este participan jugadores que oscilan entre los 15 y 18 años, mientras que las categorías inferiores solo juegan dos días.



“Los que juegan tres días son para fines de clasificación como se manejan otros deportes. Si no estás ranqueado no puedes entrar a unos Juegos Olímpicos. Tenemos que ranquearlos. Es por eso que estamos trayendo al país torneos que son ranqueables para que ellos vayan subiendo en el escalafón. Si no los ranqueamos será muy difícil poder entrar a torneos de categoría como los Juegos Olímpicos, como los de Tokio en 2020”, manifestó Villalona.



Crecimiento



El golf dominicano tiene en Juan José Guerra una de las principales figuras. Ya lo ha demostrado en un gran número de competencias, entre las que se encuentra el Puerto Plata DR Open PGA Tour Latinoamérica, justa donde fue el mejor golfista amateur. “De ese torneo me llevo la experiencia porque pude jugar con grandes golfistas que me enseñaron mucho. Eso lo pondré en marcha en mis próximas competencias”, indicó el jugador de 20 años.



También se encuentra el ya veterano Willy Pumarol, quien ha sido el jugador de golf que más lejos ha llegado y actualmente la cara dominicana en certámenes a nivel profesional.

Fomentar el golf en las escuelas

La Fedogolf tiene como finalidad seguir fomentando el golf en la República Dominicana. Para eso desarrolla programas para la captación de nuevos talentos. “El golf en la República Dominicana ha ido creciendo. Eso es producto del desarrollo que han experimentado estos nuevos talentos. Ahora vamos a trabajar con las escuelas. Ya hicimos nuestro primer torneo interuniversitario y ahora nos enfocaremos en la parte interescolar. Nuestro objetivo es irnos acercando a más niños y niñas, que más dificultad nos ha dado, porque tienen que tener el apoyo de sus padres y de estar ahí con ellos”, apuntó Villalona. Sostuvo que la masificación del golf en República Dominicana comenzó luego de que este deporte fuera olímpico en 2010 con la creación de la primera asociación en 2008 en San Pedro de Macorís.



“Al ser olímpico este deporte, los requerimientos de la Carta Olímpica y los estatutos del Comité Olímpico Dominicano exigen por lo menos tres asociaciones para incorporar a la federación al Comité Olímpico Internacional. Nos abocamos en crear tres asociaciones: la del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y la de San Pedro de Macorís. En la actualidad tenemos nueve asociaciones. Es decir que el golf se ha masificado en el país. Donde quiera que haya un campo de golf, tenemos una asociación”, sostuvo el federado.

Anhelo: tener una academia

“Nuestro grito es el de tener una academia. No se puede progresar sin una academia. Hay que tener donde ellos pueda ir a practicar. Los cadies tienen muchos hijos que son excelentes jugadores”. Esa es la petición de Villalona. Sostiene que en la actualidad, la federación que preside tiene personas que están en la disposición de preparar a los nuevos talentos en esta academia. Entre ese grupo de personas se encuentran los cadies Juan Manita Campusano, Lino Guerrero y Bienvenido Guerrero.



“Este es un deporte que no es elitista. También llega a todos los sectores. Queremos que una academia pueda llegar a todos los liceos, llegar a las escuelas públicas, que en las tandas extendidas podamos practicar. Tenemos los terrenos en el Malecón (al lado de Metaldom), que lamentablemente el Estado no nos los ha entregado. Tenemos cuatro años para que nos den el permiso de construcción. No estamos pidiendo dinero. Estamos pidiendo el permiso para construir. El dinero nosotros lo buscamos a través de muchas entidades como la Royal Anancia y la USAGI que están dispuestos a aportar los recursos para la construcción de la academia.”