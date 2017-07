CNM depurará hoy candidatos a jueces

De las 169 personas que se inscribieron para ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para jueces, 36 aspiran tanto para la Suprema como al TSE. Hoy el CNM hará la preselección de los aspirantes en la reunión pautada para las 4:00 de la tarde en el Despacho del presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. En el encuentro iniciarán las evaluaciones a los candidatos que serán entrevistados en las vistas públicas, conforme establece el reglamento.



De los 169 inscritos, 102 aspiran a jueces del TSE y 67 para la SCJ. Hay 36 postulantes que aspiran para ambas cortes.



Entre los abogados postulados para juez del TSE figura Román Jáquez Liranzo, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo y actualmente juez suplente de la corte. Mariano Rodríguez, Mabel Feliz, Marino Mendoza y John Guiliani, los cuatro actuales jueces del TSE inscribieron para seguir en la corte. Guiliani postula además para ir a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).



Los actuales magistrados del TSE registraron sus candidaturas a pesar de que la oposición política, en especial, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha advertido que no aceptará que ninguno de los actuales jueces de la corte electoral sea elegido para continuar en el TSE.



Subero Isa y Capriles quedan fuera



El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa y la secretaria del Consejo Económico y Social (CES), Iraima Capriles, quedaron fuera de la lista de candidatos para jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) a pesar de que fueron inscritos por terceros, pero no cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura.



Además de Subero Isa y Capriles, no cumplieron con los requisitos para ser considerados para jueces Rafael Amando Vallejos Santelises, Luis Mora Guzmán, Isis Muñiz Almonte, Roberto Castillo María, Saulo Isabel Díaz, Evelyn Fermín Díaz, Amaury Pimentel, José Manuel Glass Gutiérrez, Ignacio Camacho, Pedro Sánchez Rivera, Bernabel Moricete y Julio Aníbal Suárez.



Capriles y Subero Isa fueron propuestos por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y aunque cuenta con un amplio respaldo en distintos sectores, contra ellos se sometieron recursos de objeción ante la secretaría general del Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar el puesto de magistrados del TSE.



“A pesar de la debida notificación y antes del vencimiento del plazo, no sometieron la documentación ni los soportes requeridos para ser tomados en consideración como candidaturas formales conforme al reglamento del Consejo”, establece un comunicado firmado por el secretario del CNM, Fran Soto.



El CNM escogerá cinco magistrados y sus suplentes para el TSE debido a que los actuales cumplieron el periodo para el que fueron elegidos el pasado 16 de agosto. Igualmente, serán elegidos cuatro jueces de la SCJ, de los cuales tres serán jueces de carrera y uno sin ese requisito. Primero serán escogidos los jueces de la SCJ según el calendario aprobado por el CNM.