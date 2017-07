Vinicito dice presidente del PRM debe ser liberado de la cárcel

El abogado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán (Vinicito), expresó este martes que si se aplican la Constitución y el derecho en la apelación de la medida de coerción del Caso Odebrecht, el presidente del PRM Andrés Bautista y otros imputados deberán ser puestos en libertad, a través de la variación de la medida de coerción de prisión preventiva.

“En el caso de Andrés Bautista, de Temístocles Montás, de Radhamés Segura, para citar ejemplos, no hay peligro de que escapen de la justicia. Todo el mundo sabe que van a enfrentar las graves acusaciones que le hace el Ministerio Público. No van a rehuir su proceso. No tienen peligro de fuga. Si se aplican la Constitución y el derecho y se hace justicia, deben ser favorecidos con medida de coerción consistente en garantía económica”, expresó el abogado penalista.

“Los jueces de la Suprema no deben ser presionados por lo que pueda ser popular o impopular en determinado momento. Deben actuar con plena independencia de criterio, guiados sólo por su conciencia y la aplicación de la Constitución de la República y las normas que rigen el Código Procesal Penal. Si no actúan de esa manera, por grande que sea la connotación pública del caso de que se trate, no habrá estado de derecho en la República Dominicana”, agregó Castillo Semán.

“El deber del Ministerio Público es cumplir con su labor de acusar, argumentar y presentar sus supuestos probatorios para la audiencia de apelación de la medida de coerción impuesta por el Juez de Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco. No debe haber presiones a jueces de ningún tipo porque se trata del Caso Odebrecht. Se debe aplicar simplemente lo que dice la ley”, concluyó Castillo Semán.