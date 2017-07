Fuerza Nacional Progresista celebra su 37 aniversario

Distrito Nacional, R.D.- Al conmemorar el Trigésimo Séptimo Aniversario de su fundación, La Fuerza Nacional Progresista (FNP) depositó este jueves una ofrenda floral ante el Altar de la Patria donde se comprometió a renovar su compromiso solemne e invariable con la defensa de la Soberanía y la autodeterminación de la Nación.

En la celebración de su 37 aniversario, la organización política indicó que continuará defendiendo la integridad territorial y la identidad dominicana, que constituyen los verdaderos fundamentos de la existencia digna, segura y próspera de las naciones y sus pueblos.

“En las presentes circunstancias difíciles y complejas que vive el mundo, el continente, la región y la isla, los nacional progresistas, que desde nuestra condición de minoría militante hemos sabido ser vanguardia de grandes luchas nacionales, tenemos una grave responsabilidad sobre nuestros hombros”, expresa el FNP en una declaración pública.

Indicó que hay motivos para preocuparse, pero también hay más motivos para levantar la esperanza y luchar con confianza por un futuro mejor para todos los hijos de esta Patria de Duarte, Sánchez y Mella.

A continuación parte de la declaración íntegra de la FNP por su aniversario:

“Es cierto que existen motivos para preocuparse e incluso alarmarse ante las muestras de vacilación, claudicación y entrega de sectores del gobierno y de las clases dirigentes, ante los chantajes y manipulaciones de poderes foráneos para avanzar en sus planes inicuos y traidores en contra de la Patria, pero también es cierto que un número cada vez mayor de dominicanos está tomando conciencia de que deben luchar con determinación en su defensa sin importar riesgos ni consecuencias. ¡Cuánta razón tenías, Juan Pablo, cuando advertiste que luchar por la Patria es lo mismo que luchar por nuestros hijos y por nosotros mismos!”.

Agregó que es cierto que hay motivos para preocuparse ante los ataques autocráticos más o menos velados a la Constitución, a las instituciones democráticas y las libertades fundamentales, como resultado del nefasto plan de avasallamiento y entronización del actual equipo gubernamental, pero también es verdad que han provocado una saludable y poderosa reacción ciudadana de resistencias y cuestionamientos que está transformando la consciencia colectiva e individual de los dominicanos. !Juan Pablo, cuánta razón tenías cuando señalaste que " el buen dominicano tiene hambre y sed de la justicia ha largo tiempo, y si el mundo se la negase, Dios que es la Suma Bondad, sabrá́ hacérsela cumplida y no muy dilatado; y entonces, ¡ay! de los que tuvieron oídos para oír y no oyeron, de los que tuvieron ojos para ver y no vieron... la Eternidad de nuestra idea! porque ellos habrán de oír y habrán de ver entonces lo que no hubieran querido oír ni ver jamás" .

Es cierto que hay motivos para preocuparse por la extensa corrupción estructural y cultural, y la impunidad que la acompaña y estimula, potenciadas por la corrupción transnacional, que como fenómeno destructivo, disolvente, que puede provocar y está provocando una honda crisis en el Estado, y su sistema político, partidario y electoral, pero también existen motivos de esperanza porque el pueblo dominicano cuenta con valiosas reservas ciudadanas y patrióticas, que comienzan a despertar en la comprensión de que sólo con un proyecto nacional unificado, fuerte, integrador y transformador como el que impulsamos desde la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, podremos salvar la Patria y elevarla hacia nuevos estadios de dignidad, seguridad y prosperidad para todos y con todos los dominicanos. ¡Juan Pablo, cuánta verdad encierra tu advertencia "El Gobierno debe mostrarse justo y enérgico... o no tendremos Patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional"!

El año pasado atravesamos por grandes pruebas adversas, enfrentando fuerzas muy superiores en poder. Trataron de desaparecernos, no porque representáramos una amenaza electoral inmediata a sus proyectos, sino por la fuerza enorme e inquietante de nuestra visión, de nuestras ideas, de nuestras convicciones, de la coherencia de nuestro pensamiento con nuestra acción. Pero a pesar de los golpes y despojos electorales sufridos, no pudieron ni podrán: ¡Aquí estamos al pie del cañón! ¡Listos para las batallas de la Patria que nos esperan! ¡Aquí estamos, organizando y unificando a los buenos dominicanos con espíritu duartiano, trinitario y restaurador, que quieren seguir siendo dominicanos en tierra dominicana! ¡Aquí estamos, promoviendo con generosidad la idea de que es Hora de Nación, no de Partidos, como tantas veces nos lo recuerda nuestro líder y fundador, Marino Vinicio Castillo! ¡Aquí estamos buscando hacer realidad la fórmula suprema, para que se exprese en toda su potencia y esplendor: que la soberanía popular se levante y movilice en defensa de la soberanía nacional, agredida por poderes foráneos y sus cómplices de la facción antinacional!

Los Dominicanos en estos momentos de tribulaciones y peligros tienen esperanza, merecen una esperanza, por eso luchan todos los días...y, los nacional progresistas tener el deber de acompañarlos... siguiendo a Duarte cuando nos enseñó: "El amor de la Patria nos hizo contraer compromisos sagrados para con la generación venidera; necesario es cumplirlos, o renunciar a la idea de aparecer ante el tribunal de la Historia con el honor de hombres libres, fieles y perseverantes".