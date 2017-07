JCE inicia jornadas de evaluación Proceso Electoral 2016

06/07/2017 10:42 AM - Redacción

La Dirección Nacional de Elecciones de la Junta Central Electoral (JCE) inició una jornada de evaluación del proceso electoral 2016, en el auditorio Dr. César Estrella Sadhalá de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, institución académica de la Junta Central Electoral (JCE).

Para la reunión se convocó a 43 instructores del plan educativo y a la secretaria de la Junta Electoral del Distrito Nacional “para evaluar el proceso electoral desde la perspectiva educativa, es decir, cuáles fueron las fortalezas y debilidades del proceso educativo 2016, para establecer los correctivos de cara a las elecciones de 2020”, explicó Mario Núñez, Director Nacional de Elecciones de la JCE.

Según Núñez, este será el primero de 15 encuentros regionales con los, “actores primarios de la capacitación” de las 32 provincias y 158 municipios del país. Los próximos encuentros serán realizados en Azua, Barahona, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, La Romana, Santiago, Mao y la Vega.

Para el proceso de evaluación, además de Mario Núñez, estuvieron presentes los subdirectores Betty Vargas y Ángel Castro; Fernando O’Neal, coordinador de Educación Electoral; Ángela Llanes, subcoordinadora de Educación Electoral y Jorge Luís Capellán, técnico; todos, parte del personal de la Dirección Nacional de Elecciones de la JCE.

Selección de los Instructores

Entre los requisitos para la postulación a instructor educativo electoral se cuentan: ser profesional, tener vocación de servicio y actitud para los temas electorales, ser “recomendados desde la junta electoral y luego se someten a un proceso de depuración y capacitación que debe aprobar”, reveló Núñez.

El director de elecciones enfatizó que para esta función el organismo no acepta “recomendaciones de los partidos, sino de las Juntas Electorales”, y agregó, “en el desempeño de su rol somos muy celosos de que los instructores no se conduzcan como entes parciales y que no aprovechen este escenario para provecho de ninguna parcela política”.

El funcionario estableció que si el aspirante a instructor posee experiencia docente, le resultará más fácil la labor de capacitación.