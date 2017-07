Euclides Gutiérrez.

(Décima cibaeña)

No quieren los americano

Que siga ei PELEDÉ

Que ya no le compran ei té

Poi negociai con fulano

Empezán con loj tucano

Con ei petróleo siguieron

De Venezuela vinieron

Para amaigura de USA

Quieren vendeino hata tusa

A Euclide se lo dijeron.

Ni Leonei, meno Danilo

No quien sabei dei morao

Por eso dan bacalao

Un aima de doble filo

Cruce e loro y cocodrilo

Para que maichen aquí

Vueive ei tema de Haití

Manque ya no tengan cuaito

Bucarán a don Toicuato

Que cante su kikirikí.