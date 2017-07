Aprueban artículos sobre fondos de partidos

11/07/2017 12:00 AM - El Caribe

La Comisión Bicameral que estudia los proyectos de leyes de Partidos y Agrupaciones Políticas, y Régimen Electoral, aprobó los artículos desde el 57 hasta el 64, relacionados con la supervisión de los fondos públicos que reciben las organizaciones políticas a través de la Junta Central Electoral (JCE). El presidente de la comisión, senador Arístides Victoria Yeb, explicó que para garantizar un uso transparente de los recursos públicos y que se cumpla con el presupuesto que los partidos políticos someten a la JCE fue aprobada la Unidad de Supervisión de los Fondos Públicos. Victoria Yeb destacó que ese organismo estaba consensuado en todos los anteproyectos de ley sometidos al Congreso Nacional.



El presidente de la comisión explicó que en la próxima reunión pretenden culminar con los artículos 65 hasta el 67, que ya están consensuados, pero no aprobados, para luego proceder con la aprobación de los artículos que están sobre la mesa, que son los que “tienen que ver con los topes de financiamiento, los padrones para las celebraciones de las primarias y el tema de la cuota de la mujer”.



Yeb reiteró el “solemne compromiso” del Congreso Nacional de entregarle al país en este año una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.



Para avanzar en el estudio de la iniciativa la Comisión Bicameral continuará con el estudio el próximo jueves.



Fopppredom



El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) reiteró la necesidad de que los actores políticos y la sociedad en su conjunto sean consultados para la discusión y aprobación de las leyes electoral, de partidos y agrupaciones políticas.



El presidente de la entidad que agrupa a los partidos políticos, José Francisco Peña Guaba, llamó tanto al sector empresarial, como a todos los representantes de fuerzas políticas, económicas y sociales de la nación, a establecer puntos de consenso sobre las leyes que se discuten.



“Pueden crearse nuevas y mejores leyes en el país” -sostuvo Peña Guaba– “y responder a las necesidades y exigencias sociales sobre los partidos políticos. Para ello bastan la inclusión como fuerza que aglutine los intereses vinculados, y el consenso como forma de negociación que permita arribar a buen puerto los proyectos de interés.”



Afirmó que Fopppredom no desmayará en presentar sus propuestas a todos los sectores, para que tengan la oportunidad de comprobar que los partidos políticos no tienen intereses ocultos, ni defienden posturas ilícitas.