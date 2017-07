CMD amenaza con paralizar los hospitales

El Colegio Médico Dominicano (CMD) amenazó ayer con paralizar los hospitales ante la “cerrazón” de las autoridades del sector salud de retomar el diálogo y cumplir con más de diez puntos incumplidos del acuerdo firmado el año pasado. Así lo expresó el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, durante una vigilia frente a la sede del Servicio Nacional de Salud (SNS), en donde demandó que a los médicos que laboran en los hospitales de autogestión les sea aplicado el aumento salarial de un 25%; la entrega de los incentivos, la mejoría de los hospitales, la creación de un protocolo para la distribución de los incentivos y el nombramiento de médicos en las plazas dejadas vacantes por los pensionados.



El galeno negó que el acuerdo firmado con el Gobierno prohibiera las protestas, sino que se priorizaría el diálogo frente a cualquier confrontación.



“El acuerdo no decía que los médicos no van a protestar, que no van a hacer vigilia, lo que dice es que hay que priorizar el diálogo y ella (la ministra) ha incumplido el diálogo, eso es lo que dice el acuerdo, ellos no quieren dialogar, a lo mejor esto no se hubiera estado desarrollando aquí hoy”, dijo Suero, quien aseguró que desde hace dos meses no se reúnen para tocar estos temas.



De su lado, la secretaria general de la Asociación de Enfermeras del IDSS-SNS, Ana Galván, manifestó que alrededor de 1,800 enfermeras y un total de nueve mil empleados del Instituto Dominicano de Seguros Sociales se unirían a las protestas en vista de que no les han aplicado los incentivos por antigüedad que serían percibidos a partir de enero, según el acuerdo firmado con ese sector.



Tras las protestas, una comisión se reunió con el director del SNS, Nelson Rodríguez Monegro, quien previo al encuentro dijo a los periodistas que la entidad no ha incumplido con ninguno de los puntos del acuerdo, pero que hay algunas demandas que pueden ser satisfechas y otras no son de su competencia. “Ahí es que está el asunto”. Le hemos demostrado que ellos están demandando algunas cosas que no están contempladas dentro de los acuerdos”.