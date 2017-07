Primera Dama promueve ciclo de conferencias

12/07/2017 12:00 AM - Wendy Almonte

Santiago. La Primera Dama de la República, Cándida Montilla de Medina, inauguró un ciclo de conferencias en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Santiago, en procura de la aplicación de avances de la ciencia a niños y niñas en condiciones especiales. “En el Despacho de la Primera Dama estamos convencidos de que aún la más óptima prestación de servicios estará incompleta si, paralelamente, no luchamos por la inclusión de las personas con discapacidad y por políticas públicas que la promuevan”, manifestó Montilla de Medina al dejar iniciado este ciclo de conferencias.



Dijo que este segundo curso sobre la temática es fruto de ese propósito, que no podría ser cumplido con la efectividad deseada si no se renueva de manera consistente el bagaje académico, poniéndolo a tono con los avances científicos.



En esta jornada participaron los expertos internacionales, doctores Samuel Ignacio Pascual, Jefe de Sección del Servicio de Neurología Pediátrica, Hospital Universitario La Paz, con la conferencia “La enfermedad neuromuscular en la infancia” y Ludwin Hernández Fuertes, quien disertó sobre Parálisis Cerebral Infantil, sus causas, formas clínicas y perspectivas terapéuticas”.



El director del CAID Santiago, doctor Guillermo Ángeles Fernández, informó que como parte práctica de estos esfuerzos académicos seis usuarios del centro con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) fueron beneficiados con la aplicación de Toxina Botulínica, en procura de mejorar su condición de vida y funcionalidad.



“Este segundo curso de Neurociencia Aplicada a la Discapacidad está concebido en dos dimensiones, una parte monográfica sobre PCI con un enfoque multidisciplinario, abierto a todo el público y en un segundo momento un grupo de profesionales, previamente seleccionados, que se dedican a este tema en el país”, informó el doctor Ángeles Fernández. La conferencia estuvo dirigida a terapeutas de los centros CAID, familias de sus usuarios, profesionales y entidades vinculadas al tema de la salud.