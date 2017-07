Finjus respalda a CD, religiosos en contra y CARD pide sacar tema

Diversos sectores se mostraron a favor y en contra de la posición adoptada por la Cámara de Diputados en relación al Código Penal, que impidió fuera ratificado como ley. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo que el hecho de que el Senado de la República y la Cámara Baja no se pongan de acuerdo, es parte de la democracia, al tiempo que recordó que la institución respalda las observaciones presidenciales.



“Nosotros hemos apoyado desde un principio las observaciones del presidente, porque entendemos que en el marco de la realidad que se vive en la República Dominicana, entendemos que estas causales son justas”.



Consideró que siendo este tema el punto más controversial de esa legislación, los congresistas deben asumir con rapidez lo que desde la sociedad ya se está exigiendo.



“Ese es un tema que genera un conflicto entre la ciencia y la fe y hay un componente ideológico que está sobresaliendo en todo eso. Hay que entender también a las iglesias, pero también a los médicos, que son los que a diario se enfrentan con el problema y deben buscarle a diario una solución”, sostuvo.



Ante el planteamiento de sectores que entienden que el tema del aborto debe ser sacado del código, la Finjus estimó que aun así, ese tema debe ser sancionado. “El tema es que si se aprueba el Código Penal sin tomar en cuenta eso, nunca se aprobaría, si lo que se requiere sobre ese tema es mayor nivel de debates, hagámoslo”.



Esa posición la sostiene el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, quien dice debe aprobarse el Código obviando el tema del aborto.



“Cuando introdujimos esa pieza legislativa pedimos que se excluyera ese tema de la pieza y que se quedara como está, para que pudiera pasar”.



Informó que el CARD está trabajando en someter una nueva propuesta que excluya el tema y que sea tratado en una legislatura especial.



La Fundación Justicia y Transparencia también plantea la creación de una legislación especial.



Iglesias



El obispo de la Diócesis de Higüey, Nicanor Peña, aseguró ayer que despenalizar el aborto en las tres causales, como propuso el Poder Ejecutivo, sería un irrespeto al derecho a la vida por parte de los legisladores.



“Yo creo que eso lo que indica es el poco valor que nosotros le damos a la vida o que nuestros legisladores, algunos, porque no son todos, le dan a la vida”, dijo el religioso al ser cuestionado sobre su posición sobre la discusión que tuvo la Cámara de Diputados, donde nueva vez el Código Penal no pasó por la disyuntiva sobre las tres circunstancias sugeridas por el Ejecutivo en cuanto al aborto.



En tanto que el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) lamentó la decisión tomada por la Cámara Diputados.



El reverendo Fidel Lorenzo Merán, dijo que la ciudadanía en sentido general esperaba que la mayoría en la Cámara Baja variara su posición en relación a las observaciones del Poder Ejecutivo sobre el Código Penal y la posterior entrada en vigencia de dicha ley.



“Como cristianos debemos mantener la cultura del Reino de Dios, la cual debe ser edificada sobre la verdad divina, verdad que refleja la naturaleza y el carácter de Dios como autor y sustentador de la vida y estos principios deben aplicarse y estar presentes, en una sociedad que necesita cultivar y estimular las cosas que sean para el bien común de los ciudadanos”, añadió Lorenzo Merán.



El presidente de la institución que agrupa las iglesias cristianas, sostuvo que el rechazo de tan importante pieza legislativa limita a la sociedad en sentido general, de contar con leyes efectivas para combatir la delincuencia que afecta a la sociedad, al tiempo de garantizar la paz ciudadana, la inducción de menores al crimen, el uso del denominado “ácido del diablo”, el sicariato y los actos de violencia contra las mujeres.



Además, frenar las infracciones, como son homicidios, torturas u otros tratos crueles; someter a experimentos biológicos, médicos o científicos, destruir, apropiarse y saquear bienes, y obligar a prestar servicio en fuerzas extranjeras enemigas.



Lorenzo Merán felicitó a los 63 legisladores que, de manera profunda y personal, votaron en contra del proyecto tal y como fue aprobado originalmente.



Informó que los cristianos darán seguimiento al tema, manteniendo siempre una actitud vertical con relación a la penalización de la interrupción del embarazo.

Centro de Estudio de Género saluda decisión

El Centro de Estudio de Género de la Universidad Intec respaldó la posición de los diputados.



La feminista Lourdes Contreras, quien coordina el centro, consideró que esta es una oportunidad para legislar en ese sentido.



“El informe de la Comisión de Justicia, que fue rechazado por esos 84 legisladores, está diciendo que es imprescindible que nuestros textos legales entiendan que parte de su responsabilidad es la protección de la vida, la salud, de la integridad, de todas las personas, incluidas, obviamente, las mujeres embarazadas”, estimó la defensora de los derechos de las mujeres.

Subero Isa dijo que “era de esperarse” decisión

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, expresó que la situación por la que el Código Penal no fue aprobado en esta legislatura era de esperarse, ya que los conflictos que existen son sobre el tema del aborto en sus tres causales se mantienen.



En ese sentido, Subero Isa manifestó que los congresistas “no se han puesto de acuerdo y parece que no se van a poner de acuerdo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República”.