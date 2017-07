Iceberg colosal se separa en la Antártida

Londres. Un iceberg que mide siete veces el tamaño de la ciudad de Nueva York se desprendió de la plataforma Larsen C, una crucial plataforma de hielo flotante en la Antártida. El iceberg, que probablemente recibirá el nombre de A68, pesa un 1 billón de toneladas métricas (1.12 billones de toneladas estadounidenses). El proceso ocurrió en los últimos días al desprenderse un sector de 6,000 kilómetros cuadrados (2,300 millas cuadradas), prácticamente el doble que Luxemburgo.



“Anticipábamos este evento desde hacía meses, y nos sorprendió que tomara tanto tiempo para que se abriera la brecha en los últimos kilómetros de hielo”, señaló Adrian Luckman, de la Universidad de Swansea. “Seguiremos vigilando tanto el impacto de este desprendimiento sobre la plataforma Larsen C como el destino de este enorme témpano”.



Se trata de un suceso natural que no fue provocado por el cambio climático causado por el hombre, dijo el glaciólogo de Swansea, Martin O’Leary. No obstante, “esto coloca la plataforma de hielo en una posición muy vulnerable”, dijo en un comunicado.



Los científicos dijeron que este desprendimiento no afectará los niveles del mar en el corto plazo. El desprendimiento final fue revelado en una imagen térmica infrarroja del instrumento satelital Aqua MODIS de la NASA.