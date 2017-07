Sentencian a Lula a 9 años y medio de cárcel

Río de Janeiro. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de cárcel por un tribunal de primera instancia, por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal, quien encontró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.



Esta es la primera condena que recibe el exmandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionados con el caso Petrobras.



En el caso de la sentencia, Lula era acusado por la Fiscalía de corrupción pasiva y lavado de dinero por supuestamente haber recibido 3.7 millones de reales (1.1 millones de dólares) en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras.



El pago de esas coimas se habría materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo, y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión (2003-2010).



El inmueble aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación, el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido en concepto de soborno, es decir, a cambio de “favores” hechos desde el poder a esa constructora.



A pesar de la condena, el exmandatario aún puede aspirar a ser candidato para las elecciones generales de 2018, lo cual solo sería impedido si la sentencia fuera ratificada en segunda instancia. Lula aparece actualmente como el líder más valorado en las encuestas y aunque aún no ha lo ha hecho oficial, ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de volver a competir en unos comicios.



El juez federal Sergio Moro explicó en su sentencia que no ordenó una prisión cautelar del exmandatario para evitar “ciertos traumas”. “Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde” al juicio en segunda instancia, “antes de extraer las consecuencias propias de la condenación”, expresó Moro.



Rousseff apoya a exmandatario



La exmandataria brasileña Dilma Rousseff afirmó que su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en primera instancia a nueve años y medio de cárcel, es “inocente” y que “el pueblo lo rescatará en 2018”.



Rousseff, destituida el año pasado por irregulares manejos de los presupuestos, comentó la sentencia en un mensaje difundido en redes sociales, en el cual aseguró que Lula es víctima de una “flagrante injusticia y de un absurdo jurídico”.



Rousseff consideró a Lula como “el presidente más popular en la historia del país y uno de los más importantes estadistas del mundo en el Siglo XXI” y agregó que, aún así, “sufre una persecución sin cuartel” por parte de los tribunales y sus adversarios.



Rousseff se dijo convencida de que “esta ignominia ejercida contra Lula” persigue impedir su candidatura para las elecciones presidenciales de 2018, que él aún no ha sido confirmado pero que sí ha sido virtualmente proclamado en el Partido de los Trabajadores (PT).



Según la expresidenta, quien califica de “golpe” el proceso que llevó a su destitución el año pasado, “las garras de los golpistas ahora intentan rasgar la historia de un héroe del pueblo brasileño, pero no lo conseguirán”. Rousseff instó también a los sectores “democráticos” del país a “resistir” y apuntó que “el pueblo brasileño sabrá democráticamente rescatar a Lula en 2018”. Una eventual candidatura de Lula, sin embargo, dependerá ahora de la decisión de los tribunales de segunda instancia, pues si se llega ratificar la sentencia dictada hoy la ley le impediría postular a algún cargo público.



Defensa del PT



La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmó que el expresidente brasileño fue condenado “sin pruebas”, lo que calificó de “vergonzoso”. “Sergio Moro complació a los medios de comunicación y a la opinión pública que formó contra Lula. ¡Condenó sin pruebas! Vergonzoso”, dijo Hoffmann en un mensaje divulgado en las redes sociales. Por su parte, el senador Lindbergh Farias, jefe del grupo del PT en la Cámara Alta, sostuvo que el exmandatario es objeto de una persecución política e hizo un llamado a la militancia para salir en defensa del carismático líder.

El juez Sergio Moro, ¿el héroe o populista?

Hace apenas tres años, Sergio Moro era un desconocido para los brasileños. Hoy, el juez figura entre los favoritos para la Presidencia tras el protagonismo adquirido por la investigación del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.



Inspirado en la operación “Manos Limpias”, que acabó con una compleja red de corrupción política en Italia en los años 90, el juez Moro ha emprendido una lucha que por momentos ha enfrentado al poder judicial con el político y que ha dividido a la sociedad brasileña entre quienes le consideran un “héroe” y quienes le ven como un “populista” con intereses partidarios.



Moro había conducido varias investigaciones de calado cuando, en 2014, asumió desde su juzgado de Curitiba la operación “Lava Jato”, que ha cobrado una dimensión inédita en Brasil.



Bautizada como “Lava Jato” (lavacoches) porque comenzó con un operativo en una gasolinera utilizada para lavar dinero, la investigación despegó con la delación de Alberto Youssef, un cambista vinculado con el exdirector de Petrobras.



El “juez estrella” de Brasil nació en Maringá, en el sureño estado de Paraná, en una familia de clase media, estudió Derecho en su ciudad natal y se especializó en el combate al lavado de dinero en un programa de Harvard.