Actuales miembros del TSE defienden su labor ante el CNM

14/07/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

Tres miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) defendieron anoche el desempeño de ese organismo ante el Consejo Nacional de la Magistratura durante la primera sesión de entrevistas a los candidatos a completar las altas cortes. Durante las entrevistas, que iniciaron ayer a las 4:00 de la tarde, tres de los actuales miembros del TSE defendieron su honorabilidad al explicar las razones por las que consideran que deben permanecer en el tribunal.



Marino Mendoza manifestó que se siente personalmente lesionado por lo que llamó un “desbordamiento irrespetuoso y desconsiderado en el lenguaje político”.



Se refirió a las declaraciones del presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle y otros dirigentes políticos cuando sostienen que había que buscar jueces con capacidad y con moral.



“¿Quién dijo que no somos jueces con moral? Uno se siente lesionado, estoy hablando de la reacción del ser humano”, indicó Mendoza.



La jueza Mabel Féliz explicó que a los actuales miembros del órgano les ha tocado la tarea de iniciar esa corte, sin tener las herramientas para dar respuestas a quienes requieren sus servicios.



Sostuvo que en materia de rectificación han emitido 3,339 sentencias y 832 contenciosas electorales. Dijo que de estas solo 24 han sido recurridas en el Tribunal Constitucional (TC).



Acalorado debate



Aproximadamente unos 35 minutos duró la entrevista del miembro del Tribunal Superior Electoral (TSE) John Guiliani, quien se enfrascó en un acalorado debate con los representes del PRM, el senador José Ignacio Paliza y la diputada Josefa Castillo, quienes lanzaron un arsenal de preguntas al abogado y juez electoral.



Las preguntas abarcaron el quehacer jurídico, político y familiar de Guiliani, quien reiteró que las objeciones presentadas en contra de los miembros de ese organismo son faranduleras y politiqueras. “Cuando aparece una organización diciendo que no se aplicó mal la ley y que debió inadmitirse un caso, necesariamente tiene que ser por una razón que no sea jurídica, tiene que ser por una razón política”, dijo Guiliani.



Sobre sus hijos, quienes fueron cuestionados por trabajar en el Estado, sostuvo que ellos tienen derecho a laborar en cualquier lugar como profesionales que son. En respuesta a preguntas sobre su afiliación política y la influencia que tendría en sus decisiones, dijo que nunca sus manos han firmado una inscripción para registrarse en un partido político y retó a que se lo prueben.



Las entrevistas son realizadas en el Salón Verde del Palacio Nacional y encabezadas por el presidente Danilo Medina junto a los senadores Reinaldo Pared Pérez y José Paliza; las diputadas Lucía Medina y Josefa Castillo; los jueces de la Suprema Corte, presidente Mariano Germán y Frank Soto; y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Todos los entrevistados aspiran al TSE

Fueron entrevistados ayer los candidatos al TSE Braulio Alcántara, José Alejandro Ayuso, Samir Rafael Chami Isa, Marcos Cruz García, Rhina Alessandra Díaz Tejada, Mabel Féliz Báez, Hermenegilda Fondeur, Juan Antonio Garrido y John Guiliani.



También Román Andrés Jáquez, Julio César Madera, Ramón Arístides Madera, Pedro Antonio Mateo, Jorge Eligio Méndez, Fausto Marino Mendoza, Delta Paniagua, Julio de Jesús Peña, Rafaelina Peralta, Cristian Hernández, Fior D’Aliza Pérez y Fernando Leandry Ramos.