Los efectos del videojuego en el cerebro

Los resultados de los estudios indican que jugar videojuegos no solo cambia el funcionamiento de nuestro cerebro, sino también su estructura, pues se producen cambios en muchas regiones de éste. Un equipo de científicos de la Universidad Oberta de Cataluña (España) y del Hospital General de Massachusetts de Boston (EE. UU.), ha realizado un análisis sistemático de 116 estudios científicos distintos respecto a la influencia de los videojuegos en el comportamiento y el cerebro. La investigación salió publicada en la revista Frontiers in Human Neuroscience.



Los estudios incluidos en la revisión dicen que los jugadores muestran mejoras en varios tipos de atención, incluyendo la atención sostenida y la selectiva. Además, las regiones del cerebro que juegan un papel clave en la atención son más eficientes en las personas que juegan a videojuegos en comparación con los no jugadores, y requieren menos activación para mantenerse concentrados en tareas exigentes.



La evidencia científica también demuestra que jugar videojuegos aumenta el tamaño y el desempeño de partes del cerebro responsables de las habilidades visoespaciales, la capacidad para representar, analizar y manipular objetos de manera mental.



En la parte negativa, los videojuegos pueden generar adicción. En los adictos al juego, existen alteraciones funcionales y estructurales en el sistema de recompensas neuronales -estructuras asociadas al placer, al aprendizaje y la motivación. Pero, tal y como expresan los autores del estudio, “estos efectos no siempre se traducen en cambios en la vida real”. En resumen, los expertos aseguran que el efecto de los videojuegos en el cerebro es un nuevo campo de investigación que necesita seguir explorándose.

Los videojuegos mejoran la atención

Según una investigación, los videojuegos tienen aspectos positivos (en la atención, visuales y motrices) y negativos (riesgo de adicción). Los estudios incluidos en la revisión dicen que los jugadores muestran mejoras en varios tipos de atención, incluyendo la sostenida y la selectiva.