Oposición prepara consulta contra la constituyente

Caracas. La oposición venezolana se prepara para mostrar su fuerza en las calles después de más de cien días de protestas con una consulta simbólica sobre la reforma de la constitución. Esta se realizará el domingo en todo el país y busca boicotear la iniciativa constituyente a dos semanas de la elección de los miembros de la asamblea. La coalición opositora inició este viernes la habilitación de unos 2,000 centros de votación, denominados “puntos soberanos”, que incluyen complejos deportivos, estacionamientos de iglesias, plazas y centros comerciales, donde se instalarán las 14,300 mesas de votación que se abrirán el domingo a las 7 de la mañana y operarán por unas nueve horas.



En más de 400 ciudades del exterior también serán habilitadas mesas para que los venezolanos puedan sufragar.



La consulta, que no cuenta con el aval de las autoridades electorales, se centrará sobre tres preguntas: si rechazan o no la Asamblea Constituyente; si aprueban o no la renovación de los poderes público y la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir la constitución, y si demandarán o no a la fuerza armada y funcionarios que respalden la carta magna y las acciones del Asamblea Nacional.



Con el simulacro de votación, la Mesa de la Unidad Democrática —que agrupa a una veintena de partidos y organizaciones opositoras— agotará su último intento por frenar el proceso constituyente al mostrar en cifras el rechazo que tiene la iniciativa del presidente Nicolás Maduro, que consideran como un “fraude constitucional”.



El secretario nacional de organización del partido opositor Primero Justicia, Edinson Ferrer, dijo a The Associated Press que unas 50,000 personas entre el personal de las mesas de votación, voluntarios y testigos participarán en el evento electoral.



Algunos expresidentes y parlamentarios extranjeros fueron invitados por la alianza opositora como observadores y para la consulta fueron impresas cerca de 14 millones de boletas de votación, según estimaciones de los organizadores.



La alianza opositora organizó la consulta en menos de un mes, lo que ha generado dudas sobre si podrán cumplir con las exigencias del proceso.



Simulacro de oficialistas



Maduro y otras figuras del oficialismo han rechazado la iniciativa opositora y han descartado que vayan a reconocer los resultados. “Nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante violando la Constitución por su cuenta, a lo loco”, dijo a inicios de mes el mandatario venezolano.



En coincidencia con la consulta opositora, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que controla el oficialismo, convocó para el domingo a un simulacro de votación de los miembros de la Asamblea Constituyente. La elección de los 545 constituyentes está prevista para el 30 de julio.

ONU hace llamado urgente al diálogo

Naciones Unidas. El secretario general de la ONU Antonio Guterres hizo un llamado urgente al diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición para “erradicar la violencia, los abusos, el fanatismo, y preservar un camino constitucional concertado”.



En un comunicado, Guterres dijo que no habrá solución si ésta se impone desde el exterior.



“La salida es el acuerdo, con elecciones, respeto a los derechos fundamentales y respeto a los poderes constitucionales” y “debe ser únicamente entre venezolanos”, dijo Guterres.