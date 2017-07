El nuevo exponete de la bachata "Patrón Aroldo" lanzó su más reciente sencillo "Hoy que te vas" como parte de lo que será su primera producción musical, y desde ya se ha posicionado en los primeros lugares en gran parte del territorio nacional.

El artista, además, junto al tema de promoción dio a conocer el audiovisual que acompañará el sencillo filmado en New York dirigido por "Alberto Flash".

"Ahora que te vas" es de la autoría de Kelvin Pimentel Ramírez compositor, además, de la canción "Falso Amor "del "Príncipe" Frank reyes.

A la lista de composiciones de Pimentel Ramírez se le suman también los éxitos “Te burlaste de mí" interpretada por El Chaval de la bachata, "Me siento triste hoy " del "Cacique del Amargue" Raulín Rodríguez, entre otros.

Aroldo Ismael Santana, nombre de pila del cantante oriundo de Castañuelas provincia Montecristi, ha grabado canciones como "A quién se quiere tanto", "No te quedes callada", y el merengue "El Amor", entre otras composiciones.

La mayoría de las canciones de Aroldo, quien desde pequeño se encuentra influenciado por la bachata, es inédita.

"Desde pequeño he cantado. Me gusta la canción romántica, y la bachata ha sido ese ritmo que me ha permitido mostrar a ese público las canciones que hago", expresa Santana.

El "Patrón Aroldo" en los siguientes meses lanzará su primer álbum, en el cual tendrá algunas colaboraciones importantes.