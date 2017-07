David Collado dará oportunidad a limpiavidrios para salir adelante

17/07/2017 12:00 AM - El Caribe

El alcalde del Distrito Nacional anunció que a través de distintos programas de emprendimiento, les cambiará la vida a los “limpiavidrios” que trabajan en las calles y avenidas de la capital. David Collado manifestó que esos jóvenes que trabajan limpiando vidrios, a diario arriesgan sus vidas con esta práctica, aunque no sean hijos de las familias tradicionales de la sociedad, tienen derecho a un mejor porvenir y abrirse espacios como entes productivos.



“Necesitamos el respaldo de toda la sociedad, para que la ciudad se encamine hacia un rumbo caracterizado por el orden y la transparencia, donde estos jóvenes también tengan oportunidad de salir hacia adelante, aunque no vengan de las familias tradicionales”, destacó el funcionario del Distrito Nacional, al encabezar el inicio de un operativo de limpieza en el sector de Los Praditos, partiendo desde la calle Arturo Defilló esquina Olof Palme.



Expresó que la resolución de la Sala Capitular que elimina los limpiavidrios de las calles se debe aplicar con responsabilidad, pero además con sentido social y de oportunidad para esas personas.



Señaló que no solo es sacarlos de las calles, sino reformarlos también. “Les vamos a pagar un programa de recuperación a los que tengan problemas de adicción, también les daremos empleos en aseo urbano para que trabajen en la limpieza y puedan integrarse de nuevo a la sociedad como entes de trabajo”, resaltó Collado.



El alcalde del Distrito Nacional subrayó, además, que el único rumbo que tiene la ciudad por delante es el éxito, porque está recuperando los cementerios, más de 14 parques ya están acondicionados, rescató el mercado de Honduras que tenía cerca de 40 años abandonado y arrabalizado y otras obras de igual importancia que se han logrado durante su gestión.