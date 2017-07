Fiscal dice Cuerpo Probatorio puede trabajar con lo que tiene

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, consideró ayer que la falta de fondos no es impedimento para que alguna entidad del Estado no haga el trabajo que le corresponde. Indicó, al ser cuestionada sobre la situación del Cuerpo de Probatoria y Libertad Condicional de República Dominicana, organismo que denunció que la falta de recursos económicos y de personal le impedía realizar su función adecuadamente, que siempre ha pensado que la excusa de recursos no debe ser un impedimento para hacer el trabajo.



“Siempre está la posibilidad de pedir cooperación con la Policía Nacional, el Ministerio Público, a través de su Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados.

En el caso de la Fiscalía del DN siempre que hemos solicitado cooperación a organismos auxiliares nos la dan, sin embargo, siempre en el Estado la necesidad de recursos como que es prácticamente permanente. Lo que sí reitero es que ese no debe ser un obstáculo para hacer el trabajo, aunque no estoy en contra de que se les otorgue más recursos”, planteó.



No obstante, Reynoso dijo que al no conocer en detalle lo planteado por Martín Almonte, titular de la entidad, no “le gustaría fijar una posición.



Caso Blas Peralta aún no termina



La fiscal del Distrito Nacional advirtió que el caso Blas Peralta no ha concluido. El transportista fue condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable del asesinato del exrector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet.



Dijo que el Ministerio Público está consciente de que ahora viene el proceso de las apelaciones, pero expresó que están preparados para enfrentar la situación.



Señaló que muchos le dijeron que se olvidara de obtener una sentencia condenatoria en contra de Blas Peralta, incluso, que él le iba a movilizar los camiones y a parar los puertos. “Si lo hacen le vamos a responder".

En RD es muy difícil investigar la corrupción

“La República Dominicana debe ser uno de los países más difíciles de investigar casos de corrupción, porque es que las propias instituciones donde tú les pides informaciones o duran muchísimo tiempo para dártelas o no te las dan, es decir, no es tan fácil instrumentar un proceso y posteriormente a nivel judicial los aplazamientos, los incidentes, son interminables.