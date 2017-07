Calvicie masculina, problema estético que tiene solución

Cerca de la mitad de la población masculina padece calvicie; y aunque no es un problema de salud, en muchos casos afecta la autoestima de la persona. Son muchas las causas que pueden producir la caída del cabello: una dieta baja en nutrientes, estrés, anemia, exceso de tintes y efectos secundarios de tratamientos médicos como la quimioterapia. Sin embargo, la alopecia androgenética o androgénica es la más común y afecta a la mayoría de los hombres. El 90 % de los hombres mayores de 21 años presenta problemas en la zona frontal, las famosas entradas, y la mitad de los hombres mayores de 50 años empiezan a tener la coronilla despoblada.



La principal causa está relacionada con los genes y las hormonas sexuales masculinas: la testosterona, hormona responsable del desarrollo de las características sexuales masculinas, y aunque también se encuentra presente en las mujeres no afecta a sus rasgos físicos característicos ni a su sexualidad. Con el tiempo, esta hormona es sustituida por la DHT (dihidritestosterona). Según los especialistas, cuando los niveles de DHT suben y estás predispuesto genéticamente, lo normal es que vayas a padecer alopecia, no tanto por los niveles elevados de DHT sino por una sensibilidad particular de los folículos a esta hormona.



Lo normal es una pérdida de alrededor de 100 cabellos al día. El problema surge cuando el número es bastante mayor y el cabello se vuelve más delgado de lo normal. Esto nada tiene que ver con el cabello fino propio de algunas personas. No se debe confundir un cabello fino con la alopecia y posterior calvicie. Aunque no es un problema de salud, en muchos casos la calvicie afecta la autoestima de la persona, por lo que muchos hombres buscan una solución definitiva a este problema estético.



Técnicas



Uno de los métodos más demandados para lograr deshacerse de la calvicie es, sin duda, el trasplante capilar. Con él se remueven pequeñas fracciones de tejido de las zonas donde aún crece pelo, para colocarlas en las áreas que han quedado calvas. Este procedimiento es efectivo y permanente, en general con resultados excelentes. No obstante, al ser un procedimiento quirúrgico, tiene mayores riesgos, es largo y costoso. Por otro lado, lo último en tratamientos capilares se basa en la ozonoterapia, el láser y los masajes craneales que se realizan en centros de estética, que aunque no tienen ningún fundamento científico aprobado y, como máximo, pueden mejorar la apariencia del pelo. De acuerdo con la doctora Alba Reyes de Sagiv, existen tratamientos definitivos para ponerle fin a la calvicie, siendo uno de ellos el Sistema de Cabello Natural al Contacto, que consiste en la recreación de membranas de extensión de cabello. Gracias a esta tecnología es posible obtener mejor apariencia capilar de inmediato sin procedimientos invasivos ni quirúrgicos “Este sistema aplica para todas las personas, incluyendo personas que han pasado por una enfermedad del cuero cabelludo, trastornos autoinmunitarios, enfermedades infecciosas, quemaduras donde el trasplante de cabello ha sido descartado como plan terapéutico, así como también en los pacientes que dado su avanzado estado de alopecia no ha sido posible su completa recuperación capilar debido a que poseen una zona donante muy pobre. También aplica para las personas que perdieron su pelo por procedimiento de quimioterapia y para las que utilizan extensiones de pelo buscando obtener mayor densidad y longitud”, dijo Sagiv.



Sistema personalizado



Explicó que una de las ventajas de este sistema es que cada pieza es completamente personalizada y hecha a la medida, ya que el método recrea visualmente un “segundo cuero cabelludo”. Esta membrana “clon” responde a las necesidades individuales y características de cada paciente, ya que la prótesis médica imita la morfología de manera exacta del cuero cabelludo, las imperfecciones y contornos que cada individuo posee de manera única. El método de cartografía digital permite hacer un modelo del cuero cabelludo del paciente tomando en cuenta el patrón individual de pérdida de cabello, sin importar la razón inicial de su caída. Este sistema de impresión 3-D unido con el uso de cabello 100% virgen tienen como resultado una membrana de extensión de cabello con apariencia increíblemente natural, que nadie será capaz de percibir que es una prótesis.



Alba Reyes de Sagiv explica que una vez completado el proceso, la membrana se integra en el cuero cabelludo y que el paciente puede seguir su rutina cotidiana e incluso realizar deportes de alto impacto y hasta nadar sin temor a que esta se remueva. Al igual que la cabellera original, la especialista comenta que la prótesis se debe cuidar una vez haya sido colocada. Este mantenimiento se realiza cada 4 ó 5 semanas para balancear el pelo que creció durante el mes, limpiar el cuero cabelludo, asegurar que se encuentre en perfectas condiciones y darle el debido cuidado a la membrana para alargar su tiempo de vida.