Festival Presidente avanza 15 artistas de su “line up”

Quienes aprovecharon las ofertas de preventa de boletas para los tres días del Festival Presidente 2017, sin saber quiénes cantarían, no tienen de qué arrepentirse. Los primeros artistas que fueron confirmados ayer por la Cervecería Nacional Dominicana (CND), da cuenta que serán tres noches de “locura musical”. Comenzando por la estrella estadounidense Justin Timberlake, que cantará por primera vez en República Dominicana desde este festival, que cumple veinte años.



Muchos fanáticos esperaban una figura de lujo en la escena mundial como esta, luego de que la pasada versión del evento brilló con la actuación del cantautor, productor musical y coreógrafo estadounidense Bruno Mars.



Aunque llega por tercera ocasión al festival, uno de los más esperados en la escena nacional era el puertorriqueño Ricky Martin, quien fue anunciado anoche con bombos y platillos desde el Garden Tent, del hotel El Embajador. Ricky Martin está en un gran momento de su carrera con éxitos como su colaboración con Maluma, “Vente pa’ cá”. Aunque no se ofreció detalles si ambos intérpretes cantarán juntos, la idea no puede desestimarse, ya que también este intérprete colombiano de la música urbana fue confirmado por los organizadores del evento, que se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre, en el Estadio Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



La lista de los intérpretes extranjeros más populares del momento la fortalecen el colombiano J. Balvin y los boricuas Wisin, Farruko, Ozuna y Nicky Jam, quienes tienen una intensa fanaticada en la República Dominicana.



Merengue, salsa y reggaetón



La representación dominicana, que subirá al envidiable escenario del Festival Presidente 2017, la encabeza el multipremiado cantautor Juan Luis Guerra. El intérprete de “El Niágara en bicicleta” le cantará al público por segunda vez, desde esta plataforma con la que la Cervecería Nacional Dominicana celebra sus 80 años de operaciones.



En el 2014, la música urbana dominicana logró debutar con tres de sus exponentes más importantes, y en esta ocasión, los organizadores buscan superar las expectativas con El Lápiz Consciente, Mark B, El Alfa y El Mayor, con un concepto individual para cada uno, basado en la popularidad y el reconocimiento por trayectoria.



Otro de los géneros y cantantes locales colocados en el line up musical de las tres noches son los grupos de salsa Chiquito Team Band y Revolución Salsera. Y aún faltan más.

Productores garantizan tres días de “pura música”

Durante el encuentro con la prensa, Franklin León, presidente de la Cervecería, garantizó que la plataforma va a conectar al público con la música, y que estos tres días de celebración serán memorables para todos los dominicanos.



Sin duda, el equipo de producción del Festival Presidente 2017, a cargo de la compañía LifeStyle Inc., junto a Pablo Pou, productor de Pav Events, como partner local, están cuidando todos los detalles para que así sea.