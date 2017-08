Hipólito: estoy decidido a enfrentar los males del país

El expresidente Hipólito Mejía se mostró convencido este domingo de que el tiempo del presidente Danilo Medina en el poder ya pasó y advirtió que en el año 2020 lo va a enfrentar en las urnas y le va a ganar.

“Estoy convencido que esa época pasó, usted no cumplió con lo que usted predicó, ni lo que predicó Juan Bosch en algunos de los casos. Yo estoy convencido que esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así”, indicó al ser entrevistado en el programa “Divertido con Jochy”.

Al referirse al jefe de Estado como “el otro”, indicó que si se repostula para el año 2020, “va a perder como quiera” y recordó el Movimiento “Tamo Jarto”, para decir que confía en el pueblo dominicana ya está cansado.

Asimismo, el ex gobernante consideró que el país no puede “seguir protegiendo la impunidad”, ni tampoco seguir utilizando el los créditos nacionales e internacionales “como un relajo, no es posible porque están hipotecados nuestros hijos y nuestros nietos”.

“Yo estoy decidido a enfrentar esos males, pero decidido de una manera que estoy enfocado para hacer el trabajo el trabajo que estamos haciendo, lo estoy con mucha fe, con mucha dedicación y con una visión panorámica clara de lo que tengo que hacer y lo que debo hacer, por eso ese es mi compromiso con la patria”, enfatizó.

Destino en jóvenes

El exmandatario es partidario de que el destino del país está en el presente y el futuro de los jóvenes dominicanos,

Por eso los llamó a no contaminarse, caer en vicios, ni en vagancia, y a tener fe en el destino del país.

“En ese caballo yo estoy montado seria y honestamente porque creo que el presente y futuro del país está en la juventud dominicana”, expresó Mejía.

No lee noticias:

Hipólito Mejía reveló que los diarios dominicanos y que solo se enfoca en la sección de Deportes y parte de las noticias internacionales, pero que no pierde su tiempo leyendo políticas, ni ataques en su contra.

“Yo nada más leo lo deportes, lo que me ataca yo no lo leo, la parte política, no la leo, a palabras necias, oídos sordo”, expresó.

Dijo que eso lo aprendió de por los consejos del expresidente Joaquín Balaguer, quien le sugirió que no se torture con esos tipos de noticias.

“Todo esos informes de los calieses, los boté; no leo nada de eso y los que me atacan, ni lo veo para no agriarme”, sostuvo.