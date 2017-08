Obispo dice Iglesia no encubre a sacerdotes

Santiago. “Hoy día la Iglesia no está encubriendo, ni está tapando, si eso ocurrió en otra época tal vez pudo ocurrir y si esto ocurriera en mi diócesis yo lo sé. Usted puede estar seguro que va a la justicia”.



Con esta reflexión el obispo de la diócesis de La Vega, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, reconoce que la institución como tal no es una entidad que está en el aire y que cuando hay un obispo, un cardenal o un cristiano que falla, la Iglesia falla. Sin embargo, explicó que esto no quiere decir que la Iglesia, en su totalidad, se ha derrumbado, porque hay un miembro que falle. “Lo que manda es continuar hacia adelante, pues tiene muchos valores que compartir. La Iglesia lo que tiene que hacer en esos casos es reconocer su fallo, como lo ha hecho y lo hizo el Arzobispado de Santo Domingo con un comunicado”, indicó.

La sorpresa

Manifestó que lo que ocurre después que un sacerdote es ordenado, no es necesariamente porque les dejaron pasar “vagabundería o sirverguenzadas”, sino porque simple y llanamente fue tan hábil que pudo ocultarlo al obispo, al formador y los mismos compañeros en el seminario. El religioso, quien es vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, dijo que con el sacerdote católico Juan Manuel Mota de Jesús (padre Johnny), sometido ante los tribunales por supuesto agresión sexual a tres mujeres, el caso se encuentra en Roma, que es donde se debe decidir al respecto.

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez planteó como oportuno cuidar y acompañar, desde el mismo momento que el seminarista entra, ayudando a los jóvenes a distinguir y clarificar si ser sacerdote es lo que el Señor desea en sus vidas. Sin embargo, entiende que si en el camino observan que el seminarista no tiene tal vez esas actitudes, hay que hablarle claramente y pedirle que no continúe por ese camino.

Sobre las actitudes de los seres humanos

“El ser humano es un misterio que solo Dios conoce lo que hay en su corazón y surgen estas sorpresas y todo el mundo se pregunta, y qué era lo que había ahí”, puntualizó el obispo de La Vega. Entiende que nadie puede tener la certeza de que alguien terminará bien en su vida y que las advertencias y amenazas no garantizan que los seres humanos caminen correctamente.