El combate a la corrupción parece ser una guerra perdida antes de ser declarada. Los ejemplos sobran, pero se comprueba recurrentemente. La sentencia del primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional mediante la cual descarga al exdirector de Inapa Alberto Holguín, acusado de malversar más 190 millones de pesos durante su gestión, y de la ingeniera Sobeida Perdomo, por cargos también de estafa y asociación de malhechores es una evidencia de eso. El tribunal consideró que el Ministerio Público no presentó suficientes pruebas que mostraran la culpabilidad de los encartados y no tuvo más alternativa que descargarlos. Otra vez la Pepca no pega, pierde otro pleito. Ahorita los perseguidos terminan pidiendo al Estado resarcimiento por daños.