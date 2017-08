Habla la mujer que estuvo casada con Cristian Castro por solo 28 días

Respecto a las causas del divorcio, la tercera esposa de Castro prefirió mantener en resguardo esa información y dejó claro que no terminaron por un disgusto de parte de él.

Un largo silencio por parte de Carol Victoria Urban estuvo presente luego de su separación del cantante Cristian Castro a sólo 28 días de haber permanecido casados. Ahora, la violinista habla por primera vez de su separación.

“Son completamente cosas personales”, advirtió Urban al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Creo que él [Cristian Castro] en su momento podrá decir lo que sea indicado”.

Según publicó peopleenespanol.com, respecto a las causas que llevaron a la pareja a divorciarse, la tercera esposa del cantante prefirió mantener en resguardo esa información y dejó claro que no terminaron por un disgusto de parte de Castro, sino que fueron “diferencias, simplemente”. También aclaró que no hubo infidelidades de por medio.

“Es mi vida personal. Creo que es Cristian el que está acostumbrado y el que puede responder estas cosas. O sí no ya saldrán en el divorcio, me imagino, las causas”, agregó. “La verdad, no estoy enterada. Espero que no hayan habido [infidelidades]; no lo sé”.

También desmintió que ya estén divorciados; incluso, mencionó que aún no hay un proceso formal para terminar con la unión matrimonial.

“Apenas estamos en trámites [del divorcio]. No, todavía no [presentan la demanda correspondiente]”.

Y aunque mencionó que es un momento difícil, “como cualquier divorcio”, asegura que “no hubo ninguna desilusión de parte de ninguno”. Además, dio a conocer que desde la separación no ha vuelto a tener contacto con su aún esposo.

“No estábamos en la Luna de Miel, estábamos en mi casa, en Italia, vivo allá. Iba a presentar exámenes y, pues bueno”, mencionó. “No, nada. No hemos tenido contacto, pues al final es una separación, creo que es lo normal, lo que cualquier pareja hace”.

Desmintió estar pasando por un momento difícil.

“Estoy muy contenta, gracias a Dios”, concluyó.