Yordano libra dura batalla por la vida

El cantautor venezolano Yordano abrió su corazón en una entrevista con elCaribe para hablar de la forma en que le cambió la vida desde 2014, cuando los médicos le dijeron que le quedaban ocho meses de vida al descubrirle un tipo de cáncer que impide a la médula ósea producir células sanguíneas sanas.

Dijo que a partir de esa fecha se vio obligado a dejar su natal Venezuela e irse a residir a Estados Unidos, lugar donde reside el médico que lo atiende. “Ahora estoy en remisión, pero ha sido una batalla dura y apenas vamos por la mitad del proceso. He cambiado mucho, es inevitable. Cuando te dicen que tienes ocho meses de vida y que las opciones son casi inexistentes te asustas mucho, cuestionas todo y te preguntas todos los días ¿por qué a mí?. Y es la peor pregunta, porque no hay respuesta para eso”, expresó el cantante que se presentará mañana en Hard Rock Live de Blue Mall, a partir de las 8:00 de la noche.

Por esta situación, el intérprete de la canción “Locos de amor”, en el 2015 fue sometido a un trasplante de médula y desde ese entonces su médico le recomendó que se entregue a la vida, porque la lucha ya no era contra el cáncer, sino a favor de la vida.

Experiencia de vida

“Mi médico, el Dr. Sergio Giralt, quien fue el que me trasplantó aquí en Nueva York, un día me dijo: ‘Yordano entrégate, pero entrégate para vivir, la lucha no es contra el cáncer, la lucha es por la vida’, y desde ese día las cosas no fueron tan fáciles, pero lo asumes”, sostuvo. Pero para Giordano Di Marzo Migani, su nombre de pila, todo esto ha sido “una gran experiencia de vida” porque ha aprendido mucho en el proceso y continúa aprendiendo. De igual modo, el artista de 65 años manifestó que al verse tan de cerca con la muerte pudo ver que todo tiene un valor más grande que el que tenía, aprendió a apreciar más a los amigos y a la familia, “que al final es lo mismo de siempre, pero ahora tiene otra connotación, se vuelve grande e importante”.

Recordó que el pasado año, cuando viajó a Venezuela, sufrió una recaída y que la recuperación se tardó un período de seis meses.

Pese a no residir en Venezuela, porque allí no existe el tratamiento para su enfermedad, en su tierra natal lo espera su casa, dos de sus hijas, sus hermanos, amigos y aún tiene su oficina allá porque guarda la esperanza de volver y retomar su vida normal. “No me he ido, allí está mi hogar y seguirá estando, porque así lo quiero; a mí nadie me bota de mi casa”, indicó al hacer referencia al gobierno del presidente Maduro.

Pide a sus compatriotas permanecer unidos

Ante la crisis por la que atraviesa el país suramericano, el artista, que lleva 38 años de carrera, guarda la esperanza de que la situación pronto llegue a su fin, porque “Venezuela es un gran país y sus ciudadanos decentes somos millones”. “La historia ha demostrado que las crisis se superan y Venezuela no será la excepción”, apuntó. Dijo que los ciudadanos solo deben permanecer atentos, unidos, acatar y seguir la línea democrática.