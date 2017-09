Thomas, dolido por el cambio a los Cavaliers

Los dos hijos de Isaiah Thomas tuvieron diferentes reacciones a su cambio, de los Celtics Boston a los Cavaliers de Cleveland.



Su hijo mayor, James, está emocionado de que su papá llegue a jugar junto a LeBron James. El hijo menor de Thomas, Jaiden, se había enamorado de Boston y temía que Cleveland no tuviera pistas de patinaje. “Todo acerca de ese cambio, todo lo que estaba sintiendo en mi corazón en esos momentos – lo redujeron a las dos únicas cosas que importaban”, dijo Thomas en un post de 3,500 palabras en The Players Tribune sobre el acuerdo que le envió a los Cavaliers por el también All-Star, Kyrie Irving. “Y así cuando digo que esto duele, hombre – sólo sé que no es por culpa de algo que nadie haya hecho. Es sólo por algo que hice”, expresó. “Me enamoré de Boston”. Thomas dijo que está emocionado por jugar con James, un cuatro veces MVP, y Kevin Love, un excompañero de la AAU.