Comenzó el pago del Bono 1.805 bolívares Pasos para COBRAR HOY

Un nuevo bono de 1.805 bolívares llegó al Sistema Patria HOY, 1 de mayo. Este beneficio económico busca apoyar económicamente a un sector en especial. Debemos indicar que este apoyo monetario anunciado en el Canal de la Patria corresponde al mes de abril.

Nuevo Bono de 1.805 bolívares: ¿Cómo cobrarlo?

Solo un grupo de ciudadanos venezolanos podrán cobrar el Bono Cuadrante de Paz o Bono 1.805 bolívares. Si eres uno de los beneficiados y buscas conocer cómo acceder al dinero vía el Sistema Patria, entonces tienes que realizar el siguiente procedimiento.

Ingresa a la plataforma Patria e inicia sesión.

Selecciona la opción ‘monedero’ y luego accede a la sección de ‘retiro de fondos’.

Elige el monedero de origen, indica el monto a retirar y especifica el destino de los fondos.

Haz clic en el botón ‘continuar’ y luego confirma presionando ‘aceptar’.

El sistema te mostrará una notificación indicando que la operación se llevó a cabo de manera exitosa.

¿Quiénes reciben el Nuevo Bono 1.805 bolívares?

Según dio a conocer el gobierno de Nicolás Maduro, el Bono Cuadrante de Paz 2024 está dirigido a los funcionarios públicos que forman parte de la Policía y Protección Civil en Venezuela. Sin embargo, este sector debe estar inscrito en la plataforma del Sistema Patria para poder recibir el subsidio de 1.805 bolívares.

Nuevo Bono 1.805 bolívares: ¿Cómo hacer para que me llegue el subsidio de Maduro?

Si formas parte del Sistema Patria, pero aún no has recibido los 1,805 bolívares del Bono Cuadrante de Paz, entonces es probable que no hayas realizado algunos puntos importantes en tu usuario. A continuación, te diremos qué debes hacer para recibir el nuevo monto.

Actualiza los datos de tu perfil en el Sistema Patria.

Renueva tu contraseña.

Resuelve las encuestas que podrían aparecer en el Sistema Patria.

Verifica tu correo, número de teléfono y cuenta bancaria con la que estás inscrito en el Sistema Patria.

Revalida los datos de tu núcleo familiar para que ellos también puedan recibir los bonos.

¿Qué bonos están llegando HOY?

