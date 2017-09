Actriz que interpreta a “María Moñito” sufre accidente de tránsito

Aunque sufrió fuertes contusiones, Paula Disla, nombre de pila de la actriz, ya fue dada de alta

La actriz Paula Disla, quien es famosa por interpretar el personaje infantil “María Moñito”, sufrió un accidente de tránsito, por lo que fue ingresada en un centro de salud.

La actriz dijo que se encuentra fuera de peligro y que quiso dar a conocer la información para llevar tranquilidad a quienes se han preocupado por su condición. Explicó que ya está en su casa.

Dijo que tras el accidente, ocurrido el viernes, estuvo ingresada hasta primeras horas de este domingo en el Centro Médico Gascue como consecuencia de fuertes contusiones y una lesión cervical, pero aclara que ya está de regreso en su casa.

“Mucha gente me ha llamado y escrito preocupada por mí y no he podido responder sus mensajes y muestras de cariño”, comentó.

Disla cuenta que el accidente se produjo a las 7:30 de la noche del viernes, mientras conducía su vehículo por la intersección de la calle Pedro Henríquez Ureña esquina Pedro A. Lluberes.

“Regresaba de una misión de trabajo, acompañada de otra persona. Al cruzar la intersección, nos impactó un vehículo de una institución del Estado. Agradezco las atenciones de los organismos de asistencia como el 911, los bomberos y el Centro Médico Gascue, donde fui muy bien atendida por el traumatólogo José Luis Díaz, la cirujana de apellido Santana y la médico general de apellido Guzmán”, dijo.