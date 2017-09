Dominicanos Islas Vírgenes esperan ayuda del Gobierno tras huracán Irma

Los parientes de dominicanos que residen en la Isla Virgen Gorda, perteneciente a las Islas Vírgenes Británicas, denunciaron que éstos no han recibido ayuda por parte del gobierno dominicano tras el paso del huracán Irma.

“Están viviendo uno encima del otro porque donde están se mojan, no hay nada, las mismas ropa que tenían desde el martes hasta hoy la tienen”, expresó una delegación que visitó a Multimedios del Caribe.

Las imágenes que publican medios internacionales sobre las Islas Vírgenes Británicas muestran la magnitud de los daños dejados por el fenómeno. En Virgen Gorda residen al menos 500 criollos.

Entre la situación de penurias que enfrentan los dominicanos están la escasez de agua, que quedaron a la intemperie, enfermedades, hambre, la falta de comunicación, entre otros.

“No tienen medicina, no tienen agua, no tienen nada, están sufriendo, tienen varios días que no le suministran agua, no le suministran nada, se fue la energía eléctrica”, detalló uno de los integrantes de la delegación.

Subrayaron autoridades de otras naciones asisten a sus ciudadanos, pero las dominicanas brillas por su ausencia.

“Se están mojando, el huracán José lo pasaron a la intemperie, pegados de una pared”, aseguró.

Pese a estos reclamos, el gobierno dominicano anunció que una delegación salió hacia Antigua y Barbuda donde junto a las autoridades de esa isla determinará en qué puede ayudar en la recuperación de los daños causados por Irma.

Asimismo, el canciller Miguel Vargas Maldonado, aseguró hoy que el gobierno ha llevado ayuda a los dominicanos radicados en San Martin, Antigua y Barbado y que ahora están programando viajar a Tórtola y Virgen Gorda

“Con Cuba hicimos contacto también, es decir, que hemos estado en contacto con todas las islas que han sido afectadas. Es más, nosotros llegamos primero a San Martin que Francia”, subrayó.

Resaltó que desde el inicio del huracán han estado trabajando, primero tomando las precauciones necesarias y luego asistiendo, por lo que el Estado ha recibido expresiones de gratitud y de reconocimiento.

“Vamos a transportar unos dominicanos que han estado varados en la isla Tórlola, que evidentemente hay que brindar ese apoyo, lo estamos coordinando en este momento”, informó tras sostener un encuentro con el presidente Danilo Medina.

Dijo además, que su ayuda también ha llegado a ciudadanos de otros países como Argentina, Colombia, Venezuela, y otros que estaban varados en Sana Martin y Antigua y Barbuda.