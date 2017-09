Mercado asegurador latinoamericano registró en 2016 primer crecimiento en 3 años

El mercado asegurador en Latinoamérica experimentó en 2016 su primer crecimiento en tres años, al registrar un volumen total de primas de 146.655 millones de dólares, un 1,2% más que en 2015. Así se recoge en el informe El mercado asegurador latinoamericano en 2016, presentado hoy por el Servicio de Estudios de MAPFRE.

El 54,8% de las primas totales correspondieron a seguros No Vida, y el 45,2% restante a seguros de Vida. La contracción económica sufrida por la región en 2016, que implicó un debilitamiento de la demanda interna, afectó al desarrollo en particular al negocio de No Vida, fuertemente vinculado al crecimiento económico y a la capacidad de consumo de hogares y empresas. Así, este negocio se contrajo a nivel agregado un -3,1% medido en dólares, influido también de manera importante por el efecto de la depreciación de los tipos de cambio en las principales economías de la región.

Sin embargo, la menor caída del PIB latinoamericano en 2016 tuvo un reflejo positivo en el comportamiento del negocio de Vida, que creció medido en dólares, a pesar del difícil entorno económico.

Por otra parte, cuando los crecimientos por países se miden en moneda local, el análisis muestra que la mayor parte de los mercados aseguradores de la región experimentaron crecimientos en términos reales, una vez corregido el efecto de la inflación.

Cabe destacar también que la participación del mercado asegurador latinoamericano en el total mundial se ha venido incrementando de manera sostenida en el tiempo, tanto en el segmento de Vida como en el de No Vida: mientras que en 1980 era de solo 2%, para 2016 se había elevado al 3,1%. La tendencia positiva se ha visto frenada solo en períodos de crisis económicas y financieras, y se ha amplificado por el impacto de la depreciación de las monedas normalmente vinculada a las anteriores.

El documento analiza también la brecha de protección del seguro (BPS), medida como la diferencia entre la cobertura aseguradora que se considera óptima para cada economía y la que tienen en realidad. Así, la BPS se redujo en 2016 hasta situarse en un valor de 235,5 millardos de dólares, un 8,5% menos que la estimada el año previo.

Mercado asegurador en República Dominicana

En el caso de República Dominicana, las primas totales del mercado de seguros en 2016 ascendieron a 40,589 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 12.1%, más de 7 puntos porcentuales por encima del año anterior y de los cuales 18.4 por ciento corresponde a primas de seguros de personas mientras que el 81.6% corresponde a primas seguros no vida.

El índice de penetración se ubicó en 1,2% sobre el PIB, se ha mantenido prácticamente invariable desde 2011 y muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, manteniéndose muy por debajo de los valores absolutos promedio de los mercados de la región.

Según el informe, la Brecha de Protección de Seguro (que es la diferencia entre la cobertura necesaria y la cobertura adquirida) al cierre de 2016, se situó en 223,349 millones de pesos, 5.5 veces el mercado asegurador dominicano al cierre de ese año.

Detalla el documento, que el 63.5% corresponden a los seguros de vida, (141,891 millones de pesos), mientras que el 36.5% de la brecha de aseguramiento corresponde al segmento de los seguros de No Vida (81,457 milllones de pesos).

Lo anterior muestra que los mercados latinoamericanos cuentan con un potencial de crecimiento importante, en especial la República Dominicana.

En el informe, para cada uno de los mercados analizados se ha incluido un análisis particular de los principales indicadores de desempeño y tendencias estructurales, así como una breve descripción de los principales cambios regulatorios ocurridos durante 2016 y algunos avances respecto de ajustes normativos que se prevén para 2017.